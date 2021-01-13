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Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükselmek istiyor

DHA

Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükselmek istiyor


Burcu MUTLU / ALANYA(Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk edeceği BB Erzurumspor'u geçip, çeyrek finale yükselmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor 5'inci turda girdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Adanaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Geçen sezon finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor, bu sezon kupayı kaldırmak istiyor. Özellikle son iki sezondur kulüp tarihinde birçok ilke imza atan Alanyaspor, bu sezon kupayı da evine getirerek bir ilki daha başarmak istiyor. Son 16 turunda yarın BB Erzurumspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi. Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.
ALANYASPOR TAM KADRO
Ligde ve kupada son 9 maçtır evinde kaybetmeyen Alanyaspor'un, geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olmasının ardından yenilmezlik serisi son buldu. Kupa maçıyla birlikte yeniden aynı seriyi yakalamak isteyen Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pandemi döneminde alınan kararlar doğrultusunda futbolcular oynadığı müsabakada cezasını çekeceği için lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Manolis Siopis kupa maçında oynayabilecek.
MUHTEMEL KADRO
Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'i: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar
SAKAT: Yok
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya Burcu MUTLU
2021-01-13 13:59:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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