Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Antalya’yı etkisi altına alıyor

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve Akdeniz Bölgesinin kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren etkisini gösterecek soğuk hava dalgası Antalya’yı ve bölgeyi etkisi altına alıyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, rüzgarların da kuzeye dönmesi ile birlikte önce mevsim normallerine, ardından yer yer altına düşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.