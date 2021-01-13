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Köpüren şelale suyundan numune alındı

DHA

Köpüren şelale suyundan numune alındı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerin 100 metre aşağısındaki kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğün nedeninin belirlenmesi için sudan numune alındı.
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü denetim ekibi, Düden Şelalesi'nin kaynak çıkış noktasında oluşan köpüğe neyin yol açtığını belirlemek için numune almak üzere bugün bölgeye geldi. Mühendis Şahin Göçer ve Biyolog Dicle Tuzcu, alınan numuneleri mühürleyerek paketledi. Su numunelerinin inceleneceğini anlatan Şahin Göçer, "Düden çayındaki köpürme ve kokudan kayaklı numunelerimizi aldık. Yetkili laboratuvarda detaylı analizin yapılmasını ve sonuçların çıkmasını bekleyeceğiz. Daha önceki denetlemelerimizde böyle bir köpürme ve koku gözlemlemedim. Burada bir hayli köpüklenme ve koku var" dedi.
5 YILDA 25 BİN BALIK TELEF OLDU
Suyun çıktığı noktanın yanı başında bulunan alabalık yetiştirme çiftliğinde ise köpüklü su nedeniyle havuzların boşaltıldığı ve birçok balığın yıllar içinde telef olduğu ortaya çıktı. Köpürmenin ve kötü kokunun 5-6 yıldır yaşandığını anlatan alabalık yetiştirme çiftliği yetkilisi Resul Omay, köpüren su nedeniyle son 5-6 yıl içinde 25 bine yakın balığın yetiştirme havuzları içinde telef olduğunu belirtti. Omay, şöyle konuştu:
"Biz burada balık yetiştiriciliği yapıyoruz. Havuzlarımız şu an boş. Bu köpüklü suyu havuzlara verip yavru yetiştirme şansımız yok. Hatta bu dönem alabalık yavrularının gelişme zamanı. Fakat sadece yavrular için yapılan 5 havuzu tamamen boşaltmak zorunda kaldık. Balık üretimini durdurduk. Çünkü bu su içinde balıklar ölüyor. Şu an çiftlikte sadece sazan balıkları var. Onlar da kirli suya dayanıklı balıklar. Son günlerde onlar da ölmeye başladı."
Su çıkış noktasında restoran işletmeciliği yapan İsmail Bilgili ise buradaki suyu 8-10 yıl önce içtiklerini belirterek, "Şimdi bırakın içmeyi, hayvanlarımızı suya salamıyoruz" dedi.
Özellikle yağmur veya fırtına uyarısı yapıldığı zamanlarda bir elin vanayı açarcasına bu akıntıya neden olduğunu ileri süren Bilgili, şöyle konuştu:
"Burası aile yerimiz. Yıllardır bu suyun yanında yaşıyoruz. Gençliğimde içtiğimiz, yüzdüğümüz Düden suyunun ne hale geldiğini görmek içimi acıtıyor. Bahçemizde yaşayan kazları ve ördekleri ayaklarından bağlamak zorunda kaldım. Suya girip zehirlenmelerini veya hasta olmalarını istemiyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-01-13 15:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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