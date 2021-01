Trafik cezası araç kiralayana kesilecek ATSO’nun girişimiyle Rent a car sektörünün ceza sorunu çözüldü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri sonucu taşıt kiralama (rent a car) sektörünün en önemli sorunlarından biri olan, trafik cezalarının kiralayan kişiye değil de araç sahiplerine kesilmesi konusu çözüme kavuşturuldu.

25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile yönetmeliğin ilgili maddesi “cezai işlem kiralayana uygulanır” şeklinde değiştirildi.ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret eden Meclis Üyeleri Niyazi Şahin ve Ziya Özden Tezgel ile 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi Başkanı Sevgi Akça, Başkan Yardımcısı Cafer Yüce ve Meslek Komitesi Üyesi Cevdet Başkan, düzenlemenin hayata geçmesine katkıları nedeniyle ATSO Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.



“Komiteler pandemide arı gibi çalıştı”

ATSO bünyesindeki 49 Meslek Komitesi’nin her zaman üyelerin ve Antalya ticaretinin sesi olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Komitelerimiz özellikle tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği şu günlerde canla başla çalışıyorlar. Her komite üyemiz, temsil ettiği sektörün sorunlarını bize ATSO Yönetimi’ne taşıyor. Bizler de bunları değerlendirip en kısa sürede, bağlı olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili kurumlara ve bakanlıklara gönderiyoruz. Bugüne kadar bir çok sorunu çözüme kavuşturduk. Tüm komitelerimize teşekkür ediyorum” dedi.



“Taşıt kiralama sektörü mağdurdu”

Son olarak ATSO 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) komitesinin uzun zamandır dile getirdiği, trafik cezaları konusunun son düzenleme ile çözüme kavuşturulduğunu belirten Davut Çetin, “46. Meslek Komitemiz 2018 yılından bu yana trafik cezalarının plaka üzerinden araç sahibine kesilmesinin taşıt kiralama sektörü için çok ciddi bir sorun olduğunu, MOBESE kamera tespiti ya da diğer yöntemlerle otomatik olarak kesilen trafik cezalarının, KABİS sisteminden kontrolleri yapılmadan direkt olarak plaka sahibine gönderilmesinin yanlışlığını dile getiriyordu. Kiralayan tarafından ödenmesi gereken trafik cezalarının kiraya veren firma tarafından ödenmek zorunda kalınması nedeniyle taşıt kiralama sektörü temsilcileri üyelerimiz büyük mağduriyet yaşıyordu.Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile konu çözüme kavuşturuldu. Gerek konunun ısrarla takipçisi olan 46. Komitemiz meclis ve komite üyelerine, gerekse taleplerimizi dikkate alan ve sorunu çözüme kavuşturan İçişleri Bakanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Kiralanan araç bilgileri KABİS sistemine girilmeli”

Davut Çetin, yönetmelikteki düzenlemenin uygulanabilmesi için, araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmaları ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları bilgisayarda tutarak, kiralık araç bildirim sistemine (KABİS) işlemeleri gerektiğini belirterek, "’Cezai işlem kiralayana uygulanır’ hükmünün işleyebilmesi için kiralanan araç bilgilerinin KABİS sistemine girişinin yapılmış olması gerekiyor” uyarısında bulundu.



“Araç muayene ücretleri de kredi kartı ile ödenebilmeli”

ATSO Başkanı Davut Çetin, 46. Komitenin yine gündeme taşıdığı araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Birçok araç sahibinin nakit sıkıntıları nedeniyle araçlarının muayenelerini geciktirmek zorunda kaldıkları, bu nedenle muayenesiz araçların riskli bir şekilde trafikte dolaştığını belirten Davut Çetin, trafik kontrollerinde idari para cezası ile sürücü belgesinden ceza puanı düşüldüğünü, tanınan süre içerisinde araç muayenesinin hala yaptırılmaması halinde aracın trafikten men edildiğini ve gecikilen her ay için yüzde 5 gecikme bedeli hesaplandığını kaydetti.

Kamu hizmetine ilişkin pek çok fatura, vergi ve harcın bile artık internet üzerinden ya da kredi kartı ile ödenebildiğini hatırlatan Davut Çetin, “Nakit kullanımının giderek azaldığı günümüzde araç muayene ücretlerinin de kredi kartı ile ödenebilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

2019 yılı Kasım ayında 46. Grup Komite kararı ile KABİS sisteminde statik IP zorunluluğunun kaldırılmasının istendiğini ve 09.11.2020 tarihinde statik IP kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Başkan Davut Çetin, ATSO tarafından taşıt kiralama sektörüne yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

