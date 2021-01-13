Trafik cezası araç kiralayana kesilecek ATSO’nun girişimiyle Rent a car sektörünün ceza sorunu çözüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik cezası araç kiralayana kesilecek ATSO’nun girişimiyle Rent a car sektörünün ceza sorunu çözüldü

İHA

Trafik cezası araç kiralayana kesilecek ATSO’nun girişimiyle Rent a car sektörünün ceza sorunu çözüldü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri sonucu taşıt kiralama (rent a car) sektörünün en önemli sorunlarından biri olan, trafik cezalarının kiralayan kişiye değil de araç sahiplerine kesilmesi konusu çözüme kavuşturuldu.
25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile yönetmeliğin ilgili maddesi “cezai işlem kiralayana uygulanır” şeklinde değiştirildi.ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret eden Meclis Üyeleri Niyazi Şahin ve Ziya Özden Tezgel ile 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi Başkanı Sevgi Akça, Başkan Yardımcısı Cafer Yüce ve Meslek Komitesi Üyesi Cevdet Başkan, düzenlemenin hayata geçmesine katkıları nedeniyle ATSO Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

“Komiteler pandemide arı gibi çalıştı”
ATSO bünyesindeki 49 Meslek Komitesi’nin her zaman üyelerin ve Antalya ticaretinin sesi olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Komitelerimiz özellikle tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği şu günlerde canla başla çalışıyorlar. Her komite üyemiz, temsil ettiği sektörün sorunlarını bize ATSO Yönetimi’ne taşıyor. Bizler de bunları değerlendirip en kısa sürede, bağlı olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili kurumlara ve bakanlıklara gönderiyoruz. Bugüne kadar bir çok sorunu çözüme kavuşturduk. Tüm komitelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Taşıt kiralama sektörü mağdurdu”
Son olarak ATSO 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) komitesinin uzun zamandır dile getirdiği, trafik cezaları konusunun son düzenleme ile çözüme kavuşturulduğunu belirten Davut Çetin, “46. Meslek Komitemiz 2018 yılından bu yana trafik cezalarının plaka üzerinden araç sahibine kesilmesinin taşıt kiralama sektörü için çok ciddi bir sorun olduğunu, MOBESE kamera tespiti ya da diğer yöntemlerle otomatik olarak kesilen trafik cezalarının, KABİS sisteminden kontrolleri yapılmadan direkt olarak plaka sahibine gönderilmesinin yanlışlığını dile getiriyordu. Kiralayan tarafından ödenmesi gereken trafik cezalarının kiraya veren firma tarafından ödenmek zorunda kalınması nedeniyle taşıt kiralama sektörü temsilcileri üyelerimiz büyük mağduriyet yaşıyordu.Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile konu çözüme kavuşturuldu. Gerek konunun ısrarla takipçisi olan 46. Komitemiz meclis ve komite üyelerine, gerekse taleplerimizi dikkate alan ve sorunu çözüme kavuşturan İçişleri Bakanlığımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kiralanan araç bilgileri KABİS sistemine girilmeli”
Davut Çetin, yönetmelikteki düzenlemenin uygulanabilmesi için, araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmaları ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları bilgisayarda tutarak, kiralık araç bildirim sistemine (KABİS) işlemeleri gerektiğini belirterek, "’Cezai işlem kiralayana uygulanır’ hükmünün işleyebilmesi için kiralanan araç bilgilerinin KABİS sistemine girişinin yapılmış olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

“Araç muayene ücretleri de kredi kartı ile ödenebilmeli”
ATSO Başkanı Davut Çetin, 46. Komitenin yine gündeme taşıdığı araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Birçok araç sahibinin nakit sıkıntıları nedeniyle araçlarının muayenelerini geciktirmek zorunda kaldıkları, bu nedenle muayenesiz araçların riskli bir şekilde trafikte dolaştığını belirten Davut Çetin, trafik kontrollerinde idari para cezası ile sürücü belgesinden ceza puanı düşüldüğünü, tanınan süre içerisinde araç muayenesinin hala yaptırılmaması halinde aracın trafikten men edildiğini ve gecikilen her ay için yüzde 5 gecikme bedeli hesaplandığını kaydetti.
Kamu hizmetine ilişkin pek çok fatura, vergi ve harcın bile artık internet üzerinden ya da kredi kartı ile ödenebildiğini hatırlatan Davut Çetin, “Nakit kullanımının giderek azaldığı günümüzde araç muayene ücretlerinin de kredi kartı ile ödenebilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
2019 yılı Kasım ayında 46. Grup Komite kararı ile KABİS sisteminde statik IP zorunluluğunun kaldırılmasının istendiğini ve 09.11.2020 tarihinde statik IP kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Başkan Davut Çetin, ATSO tarafından taşıt kiralama sektörüne yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpüren şelale suyundan numune alındı
YEREL HABERLER Köpüren şelale suyundan numune alındı
Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Manavgat’ta tanesi 1 kilogramı geçen portakallar görenleri şaşkına çeviriyor Kilogramı 3-4 liradan tezgahta yerini alan portakal yok satıyor
YEREL HABERLER Manavgat’ta tanesi 1 kilogramı geçen portakallar ...
Alanyaspor kupada çeyrek finali hedefliyor
YEREL HABERLER Alanyaspor kupada çeyrek finali hedefliyor
Sultan Tat davasında avukat: Olay intihar değil, cinayet
YEREL HABERLER Sultan Tat davasında avukat: Olay intihar değil, ...
Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Antalya’yı etkisi altına alıyor
YEREL HABERLER Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Antalya’yı etkisi ...
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (3)
YEREL HABERLER Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik ...
Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü iddiası
YEREL HABERLER Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü ...
Üniversite - Sanayi İş Birliği Toplantıları başladı
YEREL HABERLER Üniversite - Sanayi İş Birliği Toplantıları başladı
Alanya’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Büyükşehir fırtınadan devrilen ağaçlara müdahale etti
YEREL HABERLER Büyükşehir fırtınadan devrilen ağaçlara müdahale etti
Patenli genç, otobüs şoförünün geldiğini görünce kaçtı
YEREL HABERLER Patenli genç, otobüs şoförünün geldiğini görünce ...
Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükselmek istiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükselmek istiyor
Uyuyan tır sürücüsü bariyerleri aşıp kanala devrildi
YEREL HABERLER Uyuyan tır sürücüsü bariyerleri aşıp kanala devrildi
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Muratpaşa’da anıldı
YEREL HABERLER KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Muratpaşa’da ...
Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (2)
YEREL HABERLER Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik ...
Kepez’den şehir hastanesine 8 bin metre yol
YEREL HABERLER Kepez’den şehir hastanesine 8 bin metre yol
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yüz yüze ...
'Duygu, uyuşturucu kuryesi olmak istemeyince öldürüldü' iddiası
YEREL HABERLER 'Duygu, uyuşturucu kuryesi olmak istemeyince ...
Boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili, beyaza büründü Dünyaca ünlü sahilde ‘Beyaz' manzarayı görenler cep telefonuna sarıldı
YEREL HABERLER Boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgaların dövdüğü ...
Kepez’de yeni yılın ilk parkı Altıayak’a
YEREL HABERLER Kepez’de yeni yılın ilk parkı Altıayak’a
Manavgat’ta bin 320 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta bin 320 gram metamfetamin ele geçirildi
Halk Et Mobil Tır’ı yollarda Belediye eti mobil tıra yükleyip mahalle mahalle satışa başladı
YEREL HABERLER Halk Et Mobil Tır’ı yollarda Belediye eti mobil tıra ...
Antalya’da hortum ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu Hortumda duvara monteli Atatürk maskı da yerinden çıkıp etrafa savruldu, evlerin panjurları zarar gördü Hortum anını yaşayan vatandaş: “Hayatımda böyle bir ses duymadım, Belgesellerde izlediğimiz şeyi gerçek hayatta yaşadık”
YEREL HABERLER Antalya’da hortum ağaçları kökünden söktü, çatıları ...