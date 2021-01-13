Antalya’da FETÖ\PYD’ye dev operasyon : 41 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda aralarında 2 firarinin de bulunduğu 41 şahıs göz altına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 410 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aralarında yakalama emri bulunan 2 firari ile birlikte 41 şüpheli göz altına alındı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında yakalama emri ile aranan firari 2 şahısın da aralarında bulunduğu toplam 41 şahıs hakkında işlem yapılırken, 2 şahıs alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 1 şahıs ise tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gözaltına alınan 31 şahıs hakkındaki devam ederken, 7 şahıs, soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.