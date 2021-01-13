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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 37 yaşında

İHA

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 37 yaşında

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin Cumhuriyetin temel değerleriyle bütünleşmiş bir anlayışla topluma ve üyelerine hizmet ettiğini vurgulayan AGC Başkanı Mevlüt Yeni, insan haklarının korunduğu, milli , demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile düşünce , iletişim ve basın özgürlüğünün ülkemizde tam olarak gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Yeni, halkın gerçekleri öğrenme hakkına anayasadan aldıkları güçle sahip çıktıklarını belirterek bu temel ilkelerden ödün vermeden toplum ve meslek yararına bir çok projeye imza attıklarını ve ülkemizin saygın cemiyetleri arasında yer aldıklarını da söyledi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi; 'Kurulduğumuz günden bu yana her zaman meslektaşlarımızın gurur duyduğu bir meslek örgütü olduk. Antalya Gazeteciler Cemiyetinin iki önemli kuruluş misyonu vardır. Biri asli görevimiz olan üyelerimize yönelik projeler, diğeri ise kamuya yönelik çalışmalar. Bu anlamda üyelerimizin her daim iyi gününde kötü gününde aile sıcaklığı ile yanlarında olma gayreti içinde olduk. Antalya ve ülkemizin gelişiminde, tarihi ve turistik değerlerimizin tanıtılmasında, kamu, STK ve özel sektörün bize ihtiyaç duyduğu her alanda önemli projelere imza attık, paydaş olarak yanlarında olduk.’ dedi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni, AGC'nin aynı zamanda Akdeniz Bölgesinde kurulmuş cemiyetlerin lideri konumunda olduğunu bu çerçevede Akdeniz Gazeteciler Federasyonun kurulmasına öncülük ettiğini, genel merkezinin de Antalya olduğunu açıkladı.
Başkan Yeni, eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini son 15 yıl içinde ise 200’e yakın öğrenciyi AGC bursları ile mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ayrıca sağlık taramaları, kültürel geziler, sosyal faaliyetler gibi etkinlikler düzenleyerek üyelerimizin sosyal hayatlarına katkıda bulunduklarını belirtti.
Başkan Mevlüt Yeni, açıklamasını şöyle sürdürdü; "37 yıldır Geleneksel Antalya Basın ödülleri yarışmalarını titizlikle sürdürerek meslektaşlarımızın emeklerinin ödüllendirilmesine devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana mesleki sorunlarımıza her zaman sahip çıktık. Çözüm odaklı yaptığımız çalışmaların büyük çoğunluğundan ise olumlu sonuç almayı başardık. Bu gün olduğu gibi bundan sonra da mesleki saygınlığımızın yeniden kazanılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.
Basın özgürlüğü evrensel normlara göre halkın gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı demektir. Bu hakkın korunması gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve var olan mesleki sorunların giderilmesi için Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi herkesin bir kez daha bilmesini istiyoruz"
"Ülkemiz ve tüm dünya yaklaşık bir yıldır Covid19 adında bir virüs ile mücadele etmekte olup, her sektörü ve çalışanını etkilediği gibi maalesef medya sektörünü de bu uzayan pandemi mücadelesi süreci hem can kayıplarına hem de maddi manevi ciddi hasarlara neden olmuştur." diyen Mevlüt Yeni, bu olumsuz sürecin geleneksel medyanın dijitalleşme sürecini de hızlandırdığını, pandemi sonrası ana gündemleri arasında yeni dünya düzeninde, gazetecilik ve medyanın geleceği olacağını söyledi.
Başkan Mevlüt Yeni, açıklamasanın sonunda başta cemiyeti kuran meslek büyükleri olmak üzere bugünlere gelinmesinde emeği olan üyeler ve destekçi kuruluşlara teşekkür etti. Yeni " Ebediyete intikal eden kurucularımız ve üyelerimize rahmet, hayatta olanlara sağlıklı yaşam diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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