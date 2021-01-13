Alanya’da aranan 3 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan hakkında yakama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan A.K., Y.Ö. ve Ü.H.A. isimli şüphelileri adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. ile Ü.H.A. savcılık tarafından serbest kalırken, yaralama ve hükümlünün kaçması gibi suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.