Antalya’da yağmur ve fırtınanın dinmesi ile vatandaşlar kıyafetleri ile denize koştu Kıyafetlerinin ıslanmasına aldırış etmeden oluşan dev dalgalar eğlenceleri oldu

Antalya’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Konyaaltı plajında dev dalgalara aldırış etmeden kıyafetleri ile denizden ayrılmayan vatandaşların dalgalardan kaçış anları renkli görüntülere sebep oldu.



Antalya’da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur ve fırtına bugün öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar sahillere akın etti. Güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline inerek dalgalara aldırış etmeden kıyafetleriyle denize girdi. Vatandaşlar, yağmur ve fırtınadan sonra oluşan güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. Oluşan dev dalgalardan kaçarak eğlenen vatandaşlar, kıyafetlerinin ıslanmasına aldırış etmedi. Vatandaşların dalgalardan kaçışları renkli görüntülere sebep oldu.

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