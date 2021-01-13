Antalya’da bir günde iki mevsimle deniz keyfi Dünyaca ünlü sahil fırtına sonrası tatilcilere ve definecilere kaldı

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve rüzgar, bugün öğle saatlerinde yerini güneşe bıraktı.

Güneşin kendini göstermesi ile birlikte vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Güneşin ve sıcak havanın keyfini deniz manzarası ile çıkaran vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları ise dedektör yardımıyla kumsalda para ve ziynet eşyası aradı. Saatler ilerledikçe güneşli hava yerini tekrar yağışa bırakırken, vatandaşın deniz keyfi yarıda kaldı.

Dün geceden itibaren etkili olan ve özellikle Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Alanya ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağarken Antalya'da bazı ağaçlar devrildi, camlar patladı. Öğle saatlerinden ibaren yağışlı hava yerine güneşe bırakınca vatandaşlar da soluğu Konyaaltı sahilinde aldı.

Güneşe güvenip denize gren vatandaşlar kısa süreli de olsa sıcak havanın tadını çıkarırken kısa süre sonra yeniden başlayan yağmur sebebiyle keyifleri yarım kaldı. denize giren vatandaşların ardından yüksekliği 4 metrele kadar ulaşan dalgaların , tatilcilerin düşürdüğü ve sahile taşıyabileceği ziynet eşyaları için defneciler dedektörle sahili turladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.