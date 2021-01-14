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Rabia Çerçi cinayeti davası başladı Tutuklu sanık Hüseyin Demir: "Ölen Rabia Çerçi'yi hiç tanımıyorum, kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu"

İHA

Rabia Çerçi cinayeti davası başladı Tutuklu sanık Hüseyin Demir: "Ölen Rabia Çerçi'yi hiç tanımıyorum, kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu"

Antalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki Rabia Çerçi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava başladı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Demir, Rabia Çerçi'yi tanımadığını öne sürerek, "Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu, vicdan azabı çekiyorum" dedi.
Olay, 4 Eylül 2020'de gece saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Nazif Genç’in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif Genç aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekipleri Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirledi.
Olayın ardından polise teslim olan Rabia Çerçi'nin katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir (30) tutuklandı. Hasan Hüseyin Demir hakkında Rabia Çerçi’ye karşı ‘olası kastla adam öldürme’, Nazif Genç’e karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından olayla ilgili davanın ilk duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Demir, olayın çıkış sebebinin Ece Y. olduğunu iddia etti. Ece Y.'nin kendi telefonundan aramalar yaptığını ve tanımadığı insanlardan telefon gelmesi üzerine tartıştıklarını söyleyen Demir, "Ece Y. evden ayrıldıktan sonra olayın olduğu gece telefon açarak Nafiz’le eşyalarını almaya geleceklerini söyledi. Ben de köpeğini başka biriyle gönderdiğimi söyledim. Onların bekledim ama gelmediler. Otomobille dolaşırken, Nafiz ve Ece’yle başka bir araçta karşılaştım. Nafiz’le tartıştık, onlara evden uzak durmalarını söyledim. Yolda Abdullah Yılmaz’ı gördüm ve onu otomobile aldım. Aradan bir süre geçince annem aradı, Ece’nin geldiğini ve ortalığı ayağa kaldırdığını söyledi. Ben de hemen eve geldim. Nafiz’in otomobilini gördüm. Onun otomobiline giderken tabanca sesine benzer ses duydum, geri dönüp kendi aracımda bulunan tüfeği aldım. Nafiz’in aracına gittim, kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Tüfeği omzunun üzerinden kafasının yanına doğru sopa gibi uzattım. Bu sırada Nafiz eliyle tüfeği itince, tüfek ateş aldı. Nafiz hemen aracıyla uzaklaştı” dedi.
Otomobildeki Rabia Çerçi’yi hiç görmediğini anlatan Hasan Hüseyin Demir, “Olay zaten gece yarısı olmuştu ve her taraf karanlıktı. Ben arabada Nafiz’den başka hiç kimseyi görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Benim asla bir insanı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üstelik ölen Rabia Çerçi’yi de hiç tanımıyorum. Vicdan azabı çekiyorum” diye konuştu.
Olay sırasından otomobilde bulunan Nafiz Genç, verdiği ifadede Hasan Hüseyin Demir’le Ece Emine Y. nedeniyle telefonda konuştuklarını, o gece Ece’nin eşyalarını almaya gittiklerini anlatarak, “Ben Hasan Hüseyin Demir’i tanımam. Aracımla Ece’nin eşyalarını almaya gittik. Araçta Rabia da vardı, arka koltukta oturuyordu. Hasan Hüseyin Demir, evin yanında otomobilde otururken bizim yanımıza geldi. Tüfeği kafama dayadı, Ben ittirince kasıtlı bir şekilde tetiğe bastı. Şikayetçiyim” dedi.
Nafiz Genç, mahkeme başkanının sorusu üzerine Rabia’nın arka koltukta oturduğunu söyleyerek, “Rabia öndeki iki koltuk arasından kafasını çıkartarak, ‘Hasan ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Tüfek ateş aldığında ben başımın yan tarafından yaralandım. Hemen oradan ayrıldım. Ben Rabia’nın öldüğünü anlamadım, Hastaneye vardığımızda öldüğünü öğrendim” diye konuştu.
Olayda ölen Rabia Genç’in annesi Ümit Cava, hayatının baharında olan kızının yaşamını yitirdiğini belirterek, şikayetçi oldu. Rabia’nın bir çocuğu olduğunu ve hiçbir zaman çocuğunu bırakmadığını söyleyen anne Ümit Cava, son 45 gündür Rabia’nin eve gelmediğini ve Nafiz ve Ece’yle gittiğini anlattı. Ece Y.’nin olayın bu raddeye geleceğini bile bile Hasan Hüseyin Demir ve Nafiz Genç’i bir araya getirdiğini savunan anne Ümit Cava, “Ben buradaki şahısların hiçbirini tanımam. Hasan Hüseyin Demir ve Nafiz Genç birbirlerini tanımadıklarını söylüyorlar ama tanıyorlar. Ece’den dolayı tanıyorlar. Bunların Rabia’mla ne işleri vardı” dedi.
Davada tanık olarak görünen ve duruşmaya gelmeyen Ece Emine Y. hakkında zorla getirilme kararı veren mahkeme; duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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