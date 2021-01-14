Antalya’ya sağlık çalışanları için gelen 25 bin 880 adet korona aşısının ilk dozu Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’e yapıldı.

Antalya’ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere gelen 25 bin 880 adet korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’e yapıldı. Aşılama, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid aşılama polikliniğimde gerçekleşti. Ünal Hülür’den sonra aşı, hastane baş hekimi Profesör Doktor Halil Yalçın Yüksel’e yapıldı. Sırası ile sağlık personellerine vurulan aşı sonrası tüm çalışanlar bir an önce antikorun oluşmasını istediklerini belirtti.



“Sayın bakanımızın ilk aşıyı yaptırması ile birlikte ülkemize gelen aşının testleri yapılmış ve izinleri alınmış oldu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı vurulması ile testlerin ve izinlerin yapılmış olduğunu belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Aşıyı ülke olarak bekliyorduk. Dün akşam sayın bakanımızın ilk aşıyı yaptırması ile birlikte ülkemize gelen aşının testleri yapılmış ve izinleri alınmış oldu. Biz de Antalya ili olarak bu sabah bütün sağlık kurumlarımızda, aile sağlığı merkezlerimizde, özel hastanelerimizde aşılamaya başladık. Ben kendim de yaptırdım biraz önce. Gayet iyiyim bir sıkıntım yok. İnşallah ikinci dozu da 1 ay sonra yaptıracağım. Antikorumuzun oluşmasını bekliyoruz” dedi.



“Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım”

Aşılamanın korona virüsle olan mücadelede en önemli adım olduğunu söyleyen Hülür, “Aşı olurken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta hiçbir ağrı da hissetmedim. Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım. Dolayısıyla da ülkemize de gelmiş oldu aşı. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere yapılacak. Hastane randevu sistemi üzerinden randevu alabilecek vatandaşlar. ENabız sistemi üzerinden de takiplerini yapabilecekler. Kendilerine sıra geldiğinde oradan aşı sıranız geldi şeklinde ekrandan onu görebilecekler” diye konuştu.



“Antalya’da sağlık çalışanları için aşıyı 10 günde bitiririz gibi duruyor”

Aşılama çalışmasını 10 gün içerisinde veya daha kısa bir sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Hülür, “Aşıyı vurulduğunda ilk yarım saat hastanede kalıyoruz. Herhangi bir durum olursa hastane ortamındayız. Kendim de bir durum hissettiğimde zaten sağlık kuruluşuna giderim. Antalya’da sağlık çalışanları için aşıyı 10 günde bitiririz gibi duruyor. Daha hızlı da olabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.