Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ÇİN'den getirilen CoronaVac aşısı Antalya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Kente getirilen 28 bin 880 doz aşı sağlık çalışanlarına bin merkezde uygulanıyor. Aşı olan Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanmış olacağını belirtti.

Antalya'ya hafta sonu gelen 28 bin 880 doz CoronaVac aşısı, kentteki bin merkeze bağlı bin 200 poliklinikte bugün itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelerek aşı oldu. Dün akşam elektronik sistemden randevu alan Hülür ve sağlık çalışanları hastane bünyesinde kurulan 25 aşı odasına sırayla alınarak aşılandı.

AŞILAR İÇİN ALARMLI SİSTEM

Aşılar her odada bulunan ve ısı değerleri 28 derece arasında tutulan dolaplarda muhafaza ediliyor. Dolaplara yerleştirilen alarmlı ısı ölçerle aşıların ısısı anlık kontrol edilirken derece 8'in üzerine çıktığı an verilen alarmla görevliler uyarılarak dolabın ısısı kontrol ediliyor.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILANACAK

Aşı olan Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ilk önce sağlık çalışanlarının aşılandığını söyledi. Geçen hafta 28 bin 880 doz aşının geldiğini kaydeden Dr. Hülür, kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler olmak üzere aşı odası sayının binden fazla olduğunu söyledi. Mobil uygulama üzerinden aşılarının doz takibinin yapabileceğini de ifade eden Dr. Hülür, "Koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanları da tedavilerinin üzerinden 1 ay geçmişse onlar da aşılanacak" dedi.

Dr. Hülür, 10 gün sonunda Antalya'daki tüm sağlık çalışanlarının ilk doz aşılama işleminin tamamlanmış olacağını ifade etti.

Dr. Hülür'ün ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel de aşı oldu. Aşı olan diş hekimi Sevda Benzet, özel kliniği olduğunu ve randevu alarak aşı olmaya geldiğini söyledi. Hiçbir kronik sorunu olmadığını belirten Benzet, aşıdan sonra 15 dakika olası bir durum için beklediğini ve olumsuzlukla karşılaşmadığını söyledi.

Fizyoterapist Tahir Çetin de aşı olmak istediğini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da aşı olmasının ardından aklındaki soru işaretlerinin de gittiğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-01-14 12:40:03



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