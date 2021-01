Seyahatlerde 'aşı pasaportu' devri başlayacak POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası dünyaya örnek olacak bir başarı” AKTOB Başkanı Kavaloğlu: “2021 yılında Türkiye ve Antalya, Güvenli Turizm Sertifikasının vermiş olduğu ivme ile en çok tercih edilen yer olacak”

Pandemi döneminde havaalanına inen 3 buçuk milyon turist ile turizmin kalbi olan Antalya, Güvenli Turizm Sertifikası ile ön plana çıkarak dünyaya örnek olacak bir başarı sergiledi. Aşı pasaportu konusunda konuşan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Aşı pasaportu konusu dün çıktı. Zaten beklenen bir olaydı. Şu an nasıl her yere HES kodu ile giriş yapılıyorsa bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ederken de aşı pasaportu olacak" dedi.

Pandemi döneminde turizm geliri ile ekonomilerini şekillendiren ülkeleri geride bırakarak tek başına bir başarı sergileyen Antalya, korona virüs döneminde havaalanına inen 3 buçuk milyon turist ile dünyaya örnek olacak bir başarı sergiledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’nın bu başarı ile dünyaya örnek bir turizm beldesi olduğunu ispat ettiğini belirtirken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğ (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da bu başarının Güvenli Turizm Sertifikası ile pekiştiğini söyleyerek aşı pasaportu hakkında bilgi verdi.



“Tüm dünyaya örnek bir güvenli turizm bölgesi olduğunu ispat etti”

Antalya’nın tüm dünyaya güvenli turizm bölgesi olduğunu ispat ettiğini söyleyen AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Pandemi dönemini Antalya, kötünün iyisi olarak atlattı. Tüm dünyaya örnek bir güvenli turizm bölgesi olduğunu ispat etti. Zor dönemde gelen 3 buçuk milyon kişide bunun en büyük kanıtı. Aslında bu rakam 5 milyonu bulurdu ama özellikle İskandinav ülkeleri, Almanya gibi ülkelerde tur operatörleri satış yapamadılar. İngiltere’de Ekim itibari ile uçuşları durdurmak zorunda kaldı. Tüm bunlar olmasa gelen turist sayımız 3 buçuk milyonun üzerinde olurdu. Bu dönemde özellikle Rusya, Ukrayna ön plana çıktı” dedi.



“Deniz, kum, güneşin yanına Güvenli Turizm Sertifikası ile güveni de ekliyoruz”

Klasik üçlünün yanına güveninde eklendiğini söyleyen Kavaloğlu, “2021 yılında Türkiye ve Antalya, Güvenli Turizm Sertifikasının vermiş olduğu ivme ile en çok tercih edilen yer olacak. Korona virüs döneminde insanlar, Türkiye’de tatil yapmanın hayalini kuruyor. Deniz, kum, güneşin yanına Güvenli Turizm Sertifikası ile güveni de ekliyoruz” diye konuştu.



“2020’de edindiğimiz tecrübeleri 2021’e aktaracağız”

2020’de edinilen tecrübeleri yeni yıla aktaracaklarını söyleyen POYD Başkanı Ülkay Atmaca, “Güvenli Turizm Sertifikasının faydalarını çok pozitif olarak gördük. Yerli yabancı tüm tatilciler aldığımız önlemleri çok yerinde buldu. Hiçbir tesisimizde büyük vakalar yaşamadık. 2020’de edindiğimiz tecrübeleri 2021’e aktaracağız. 2020’de pandemiye rağmen bu kadar turist ağırlamamızın sebebi de aldığımız önlemlerden kaynaklanıyor. Güvenli Turizm Sertifikası dünyaya örnek olacak bir başarı” şeklinde konuştu.



“Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ederken de aşı pasaportu olacak”

Atmaca, "Aşı pasaportu konusu dün çıktı. Zaten beklenen bir olaydı. Şu an nasıl her yere HES kodu ile giriş yapılıyorsa bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ederken de aşı pasaportu olacak. Bir öneri gibi geldi, mutlaka altı doldurulacaktır. Sektörün beklediği ve olması gereken bir durumdu. Bütün destinasyonlar kapalıyken Antalya’ya 3 buçuk milyon turisti ağırlamak büyük başarıydı. Bütün meslektaşlarımı ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

