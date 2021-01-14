Antalya'da güneşli hava keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahiline akın etti. Bazıları denize girdi, bazıları ise ayaklarını suya soktu.
Antalya'da hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 20 dereceyi gösterdi. İki gün süren fırtınalı ve yağışlı hava sonrası güneşi fırsat bilen Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı sahiline akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı. Kimileri manzarayı izledi, kimisi de bankta oturup gazetesini okudu.
Denize girenler arasında kadınların çoğunlukta olduğu göze çarptı. Bazıları ise denize girmek yerine paçalarını katlayıp, ayağını suya soktu. Sahil, kıyı balıkçılarıyla da dolup taştı. Balık tutmak için sosyal mesafelerini ayarlayıp oltalarını denize atan amatör balıkçılar, bir yandan da yanlarında getirdikleri çaylarını yudumladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-01-14 13:33:36
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