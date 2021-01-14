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Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddiası Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var"

İHA

Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddiası Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var"

Antalya’nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile polise gidip şikayetçi oldu.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde doğuştan otizmli 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darp edildiği iddia edildi. İddiaya göre olay, kargo çalışanının otizmli çocuğun onu telefon ile görüntülediğini sanmasıyla meydana geldi. Görüntülerinin çekildiğini sanan kargo çalışanı, 10 yaşındaki otizmli K.S.'yi darp etti. Olayı gören komşular çocuğun ailesine haber verdi. Aile olay yerine geldiğinde kargocuyu bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde çocuğunun darp edildiğini gören aile polise gidip şikayetçi oldu.
K.S.'nin annesi Saniye Saka, “Kargocu, komşulara hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum” dedi.

"7 yıllık emeğim heba oldu"
Anne Saniye Saka, “Her zaman olduğu gibi oğlumu bahçeye gönderdim. Oyun oynuyor, hiçbir sorunu yok burada. Komşularla da çok iyiyiz. Güvendim, tehlikenin dışarıdan geleceğini hiç bilemezdim. Komşular anlattı, yetişene kadar kaçmış zaten kargocu. Oğlumun logolara karşı takıntısı var zaten. Belki logosuna bakmış olabilir. Bir şey dikkat çekmiş olabilir. Resim çekme takıntısı da var. Yani koşup darp etmesine hiç gerek yoktu. Telefonu bir yere saklamış korkmuş herhalde. Benim gördüğüm elinde yoktu. Sonradan bir yere saklamış korkudan. Telefonun içinde resim falan bulamadık zaten. Görüntüyü görünce zaten elim ayağım boşaldı. Bütün 7 yıllık emeğim heba oldu. Topluma kazandırmak için 7 yıl boyunca kendimi ona adamıştım. Dışarıyla iletişimimi bile kesmiştim. Dünkü olayda çocuğun dışarıya karşı tepkisi de değişecek. Dışarıya çıkarken korkacak. Ben toplumdan duyarlılık bekliyorum. Ben oğlumu nasıl dışarıya çıkaracağım nasıl dışarıya çıkacak. Komşulara demiş ki kargocu hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum. Şu an elim ayağım titriyor” diye konuştu.

"Suç duyurusunda bulunduk"
Baba Hakan Saka, "Komşum bana kamera kayıtlarının olduğunu söyledikten sonra ben de incelemesini yaptım hemen. Aldık görüntüleri emniyete gittik. Emniyette suç duyurusunda bulunduk. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler şu anda yapılıyor. Neyse cezası verilsin. Sonuna kadar arkasındayız çocuğumuzun, Gereken yapılsın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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