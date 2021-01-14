Üç Emniyet Müdür Yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti

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Antalya’da Emniyet Müdürlüğünde görevli üç Emniyet Müdür Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti.

Emniyet Müdürü Yardımcıları Hüseyin Mektepli, Mehmet Taha Gün ve Fatih İnceyavuz, 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi.

Terfi alan Emniyet Müdür Yardımcılarından Mehmet Taha Gün, 1725 Aralık sürecinden sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürütmüş ve FETÖ soruşturmalarını yönetmişti. Taha Gün, Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

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