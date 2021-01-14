ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, AlanyaKonaklı Arıtma Tesisi’nde başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmasıyla kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olması beklenen yatırımın Nisan ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, atık su arıtma altyapısının ve tesislerin standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması yürütülüyor. Alanya İlçesi’nin atık su arıtma hizmeti açısından büyük önem taşıyan Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde iyileştirmelerle birlikte muhtelif yerlerde atık su altyapısı basınç hatları yapımı işi de sürdürülüyor. Yaklaşık olarak 13 milyon TL’ye mal olması beklenen çalışmanın Nisan ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.



“Kapasite iki katına çıkacak”

Hızla ilerleyen ve yüzde 65’i tamamlanan proje kapsamında, Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki kullanılamaz durumda olan havalandırma havuzu yıkılarak yeni bir havalandırma havuzu inşa ediliyor. Elektromekanik ekipmanlar iyileştiriliyor ve tesis işleme kapasitesi 15 bin ton/gün’den 30 bin ton/gün’e, yani iki katına çıkarılıyor. Ayrıca Okurcalar TM3 terfi merkezine kolektör hattı yapılarak 4 adet pompa yenisiyle değiştirilecek. Son çöktürme havuzlarında yapısal rehabilitasyon işlemleri yapılacak.

“ASAT başarıları ile ön plana çıkıyor”

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde kullanılacak olan mekanik ekipmanın da büyük kısmı temin edilerek sahaya indirildi. Bunlar arasında turbo blower, TM3 terfi merkezi pompaları, dalgıç pompalar, tahliye pompaları, dalgıç mikserler, burgu konveyörler, çöp presi, sıyırıcı gezer köprü, teleskopik vanalar, sürgülü kapak ve ızgaralar bulunuyor.

Mavi Bayraklı sahiller başta olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından sigorta sayılan atık su arıtma tesislerinin sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi önem taşıyor. Tesislerin ve bağlı altyapının bakım ile birlikte alanındaki teknolojik yeniliklerle donatılması açısından ASAT Türkiye’deki başarılı kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.