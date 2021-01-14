Denemeden çalmadı, rahat tavırları 'Pes' dedirtti Girdiği apartmanda gözüne kestirdiği ayakkabıyı deneyerek çaldı Çaldığı ayakkabıyı giydi, kendi ayakkabısını çaldığının yerine bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denemeden çalmadı, rahat tavırları 'Pes' dedirtti Girdiği apartmanda gözüne kestirdiği ayakkabıyı deneyerek çaldı Çaldığı ayakkabıyı giydi, kendi ayakkabısını çaldığının yerine bıraktı

İHA

Denemeden çalmadı, rahat tavırları 'Pes' dedirtti Girdiği apartmanda gözüne kestirdiği ayakkabıyı deneyerek çaldı Çaldığı ayakkabıyı giydi, kendi ayakkabısını çaldığının yerine bıraktı

Antalya'da bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, çalacağı ayakkabıyı önce denedi, ayağına olduğunu görünce kendi ayakkabısını bırakıp yeni ayakkabısıyla binadan ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti.
Olay Yenigün Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Apartmana giren hırsız, kapısının önünde ayakkabılar bulunan dairenin önünde durdu. Ayakkabılara kısa bir göz atan hırsızlık şüphelisi, bir botu gözüne kestirip aldı. Kapının önündeki merdivene oturup ayağındaki spor ayakkabıyı çıkartan hırsızlık şüphelisi, botu ayağına giyip denedi. Apartmanının bina içi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüde hırsızın rahat tavırları ise 'pes' dedirtti. Botun ayağına oluğunu gören hırsızlık şüphelisi, çıkardığı beyaz spor ayakkabılarını aldığı botun yerine koyarak aynı rahatlıkla binadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel ...
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine ...
ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor
YEREL HABERLER ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini ...
OFM'de sağlık çalışanlarına aşılama başladı Başhekim Dr. Cem Mutlu: “Korona virüsün bu aşılama ile ortadan kalkacağına inanıyorum."
YEREL HABERLER OFM'de sağlık çalışanlarına aşılama başladı Başhekim Dr. ...
Üç Emniyet Müdür Yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti
YEREL HABERLER Üç Emniyet Müdür Yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet ...
(Özel) Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı “Kendisine de zarar veriyor. Oğlumu bu illetten kurtarın” “Ne yazık ki oğlum kendi istemediği için devlet tedavi edemiyor" Uyuşturucu bağımlısı genç, iki küçük çocuğu araçtayken baygın halde bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın ...
Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi
Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı
YEREL HABERLER Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı
Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor
YEREL HABERLER Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor
Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ulaşımı tek hattan yapılacak
YEREL HABERLER Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ...
Pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteği ile 7 lira 20 kuruşa çıktı.
YEREL HABERLER Pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteği ile ...
Antalya'da güneşli hava keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da güneşli hava keyfi
Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddiası Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var"
YEREL HABERLER Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği ...
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak ...
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde CoronaVac aşılaması başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde CoronaVac ...
Seyahatlerde 'aşı pasaportu' devri başlayacak POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası dünyaya örnek olacak bir başarı” AKTOB Başkanı Kavaloğlu: “2021 yılında Türkiye ve Antalya, Güvenli Turizm Sertifikasının vermiş olduğu ivme ile en çok tercih edilen yer olacak”
YEREL HABERLER Seyahatlerde 'aşı pasaportu' devri başlayacak POYD ...
Temizlik işleri filosuna yeni tır
YEREL HABERLER Temizlik işleri filosuna yeni tır
Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü
YEREL HABERLER Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu ...
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak
YEREL HABERLER Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak
Arif Şekeroğlu, Grand Park Lara’nın yeni İşletme Müdürü oldu
YEREL HABERLER Arif Şekeroğlu, Grand Park Lara’nın yeni İşletme ...
Antalya’da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık Müdürüne yapıldı Dr. Ünal Hülür: “Aşılama bu hastalıkla mücadelede en önemli adım”
YEREL HABERLER Antalya’da korona virüs aşısının ilk dozu İl Sağlık ...
Geçen yıl 1.5 milyon konut satıldı
YEREL HABERLER Geçen yıl 1.5 milyon konut satıldı
Rabia Çerçi cinayeti davası başladı Tutuklu sanık Hüseyin Demir: "Ölen Rabia Çerçi'yi hiç tanımıyorum, kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu"
YEREL HABERLER Rabia Çerçi cinayeti davası başladı Tutuklu sanık ...
Antalya Havalimanı 2021 hedefi, 2019'un en az yarısı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı 2021 hedefi, 2019'un en az yarısı