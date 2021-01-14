Antalya’da dün etkili olan fırtına sonrası dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili’ne, siyanürden kat kat tehlikeli zehri olduğu bilinen ölü balon balıkları vurdu. Balıkların, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, uzmanlar balığın zehri konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya’da Çarşamba gecesinde başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak yağış ile fırtınada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşmuştu. Fırtınanın ardından ise kıyıya siyanürden daha zehirli olmasıyla bilinen balon balıklarının ölüsü vurdu. Kuyruklarının yerinde olduğu gözlenen balon balıklarının, kıyı balıkçıları tarafından tutulup etkisiz hale getirildikten sonra denize atıldığı, fırtınayla birlikte tekrar sahile vurduğu düşünülürken, balığın zehri ve popülasyonu konusunda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu bilgi paylaştı.



“Hayvanlar için risk”

Kıyı balıkçılarının oltasına pandemi sürecinde çok sayıda balon balığı geldiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların balon balıklarını etkisiz hale getirdikten sonra hayvanların yememesi için denize attığını ancak fırtına nedeniyle tekrar kıyıya geldiklerini söyledi. Kıyıya vuran balıkların zehirli olduğunu aktaran Gökoğlu, “Vatandaş açısından yemediği sürece bir risk yok. Ancak kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir” dedi.



“Balon balığı araştırılmalı”

Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz yılın sonunda başlatıp bu ayın başında sonlandırdığı balon balığı kuyruk teşvikinin, tüm balon balıklarını kapsayacak şekilde tekrar başlatılması halinde ise bu durumda balıkçıların pozitif yönde etkileneceğine işaret etti. Balon balığının ülke ekonomisine katkı sağlamak için diğer yönlerinin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, “Mutlaka yararı vardır, aksisini düşünürsek yaratılışa terstir. Eczacılar özellikle, su ürünleri fakülteler, bu alana giren kişilerin çalışmaları yapıp, yararlı olduğu yönünü bulup o yönünü değerlendirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlar” diye konuştu.



“Balıkçılara pozitif yönü çok olur”

Popülasyonun baskı altına alınmasının, diğer türlerin çoğalması ve balıkçılara fayda sağlayacağına işaret eden Gökoğlu, “Kıyılarımızda baskı altında tutulur. Akdeniz’e çok az sayıda girdiler ama çok çabuk çoğalıyorlar. Tutulurlarsa popülasyon üzerinde belirli bir baskı oluşur ancak yok olmazlar. Çünkü çok çoğaldılar. Gerçekten büyük bir problem olmaya başladı. Balıkçılara ekstra bir iş gücü çıkarıyorlardı. Oltayı, ağını, misinasını, çelik oltayı dahi kesiyordu. Aynı zamanda ağa veya oltaya takılan balığı da yiyordu. Popülasyonu tamamen baskı altına alırsak, balıkçılara pozitif yönü çok olur” dedi.



“Zehirli olduğunda dolayı diğer balıklar da yemiyor”

Sahilde balık tutan Levent Yılmaz da, uzun zamandır balon balığıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Yavru balıkları yiyip üremeyi engelliyor. Oltama çok takıldı, misinamı kesti. Onu etkisiz hale getirip denize bırakıyoruz ama zehirli olduğundan dolayı diğer balıklar da yemiyor” diye konuştu.

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