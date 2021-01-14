Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü (2)

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GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğrafını çektiği gerekçesiyle atipik otizmli Kuzey Kaan Saka'yı döven kargo görevlisi K.T., ailenin şikayeti üzerine bu sabah Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren K.T. daha sonra sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-01-14 15:36:11



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