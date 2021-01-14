Başkan Böcek: “2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz” ASAT'tan yatırım atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: “2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz” ASAT'tan yatırım atağı

İHA

Başkan Böcek: “2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz” ASAT'tan yatırım atağı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT’ın alt yapı ile ilgili yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirterek “20212023 yılları arasında toplamda 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) bürokratları ile yatırımlar hakkında toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ASAT yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yapılan sunumda 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi verilirken ayrıca 20212023 yıllarında yapılması planlanan yatırımlar anlatıldı.

644 milyon 829 bin 995 TL yatırım
Başkan Muhittin Böcek, ASAT’ın, 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’ya toplamda 644 milyon 829 bin 995 TL yatırım yaptığını belirterek, “Bugüne kadar yapılan yatırımlar arasında aslan payını içme suyu şebeke ve isale hattı ile içme suyu terfi merkezi yatırımları aldı. Bu alanda toplamda 183 milyon 61 bin 353 TL’lik yatırım gerçekleştirildi” dedi.

İkinci büyük yatırım Atıksu Arıtma'ya
ASAT’ın bu dönemde ikinci büyük kaynağı atıksu arıtma, deniz deşarj hattı ve atıksu terfi merkezi yatırımlarına harcadığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, şu bilgileri verdi: “Bu alanda da ASAT toplam 125 milyon liralık yatırım yaptı. ASAT bu dönemde kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı yatırımlarına 101 milyon 209 bin, yağmursuyu yatırımlarına 39 milyon 489 bin, içme suyu depo yenileme ve yeni depo yatırımlarına 11 milyon 921 bin, tarımsal sulama yatırımlarına 14 milyon, enerji GES yatırımlarına 8 milyon 547 bin, mamul mal ve ekipman yatırımlarına 86 milyon 602 bin, asfalt yatırımlarına ise 75 milyon lira harcadı.”
Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda ASAT’ın 20212023 yılları arasında da 19 ilçede alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini belirten Başkan Böcek, “İçme suyu şebeke, isale ve terfi merkezi yatırımları, kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile yağmur suyu yatırımları, atık su arıtma, atık su terfi ve derin deniz deşarjları yatırımları, Antalya merkez ve tüm ilçelerde depo ve kaptaj yenileme, yeni depo yapımı, mamül mal ve ekipman temin yatırımları, asfalt yatırımları, lojistik merkezleri yapımı yatırımları sürecek. GES, HES, biyoenerji yatırımları, bilişim sistemleri ve sayaçlandırma yatırımları, master plan ve projelendirme yatırımları devam edecek. ASAT’ın 20212023 yılları arasında toplam 2 milyar 484 milyon 656 bin liralık yatırım yapmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanda mantar toplarken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ormanda mantar toplarken hayatını kaybetti
Antalya, yabancılara konut satışında ikinci sırada 2020 yılında 7 bin 735 konut satıldı
YEREL HABERLER Antalya, yabancılara konut satışında ikinci ...
Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle ...
Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle ...
Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi Muratpaşa "'
YEREL HABERLER Uysal : " Ukrayna - Türkiye dostluğunun adresi ...
Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü (2)
YEREL HABERLER Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu ...
Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı
YEREL HABERLER Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı
Olta balıkçılarının avlayıp denize attığı ölü balon balıkları fırtına sonrası sahile vurdu Siyanürden kat kat zehirli balıklar için uzmanından uyarı geldi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Vatandaş yemediği sürece bir sakınca yok ama kedi, köpek gibi canlılar yerse, onlar için bir risk oluşturabilir” “Balıkçıların oltasını, misinasını hatta çelik oltasını dahi dişleri kesiyor”
YEREL HABERLER Olta balıkçılarının avlayıp denize attığı ölü balon ...
Gülperi'yi intihara azmettirmekten 10 yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Gülperi'yi intihara azmettirmekten 10 yıl hapsi ...
Denemeden çalmadı, rahat tavırları 'Pes' dedirtti Girdiği apartmanda gözüne kestirdiği ayakkabıyı deneyerek çaldı Çaldığı ayakkabıyı giydi, kendi ayakkabısını çaldığının yerine bıraktı
YEREL HABERLER Denemeden çalmadı, rahat tavırları 'Pes' ...
ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel ...
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine ...
ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor
YEREL HABERLER ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini ...
OFM'de sağlık çalışanlarına aşılama başladı Başhekim Dr. Cem Mutlu: “Korona virüsün bu aşılama ile ortadan kalkacağına inanıyorum."
YEREL HABERLER OFM'de sağlık çalışanlarına aşılama başladı Başhekim Dr. ...
Üç Emniyet Müdür Yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti
YEREL HABERLER Üç Emniyet Müdür Yardımcısı, 1. Sınıf Emniyet ...
(Özel) Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı “Kendisine de zarar veriyor. Oğlumu bu illetten kurtarın” “Ne yazık ki oğlum kendi istemediği için devlet tedavi edemiyor" Uyuşturucu bağımlısı genç, iki küçük çocuğu araçtayken baygın halde bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın ...
Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi
Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı
YEREL HABERLER Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı
Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor
YEREL HABERLER Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor
Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ulaşımı tek hattan yapılacak
YEREL HABERLER Vakıf Çiftliği, Çallı durakları arasında tramvay ...
Pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteği ile 7 lira 20 kuruşa çıktı.
YEREL HABERLER Pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteği ile ...
Antalya'da güneşli hava keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da güneşli hava keyfi
Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği iddiası Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var"
YEREL HABERLER Kargo görevlisinin otizmli çocuğu darp ettiği ...
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak ...