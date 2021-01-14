Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında D400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden Onur Yıldızlı'nın kullandığı 34 RK 3519 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Fikret Ergün idaresindeki 07 UU 071 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Fikret Ergün ile otomobil sürücüsü Onur Yıldızlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Ergün, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-01-14 18:00:58



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