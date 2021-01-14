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Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla boynundan ve başından yaraladı

İHA

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla boynundan ve başından yaraladı

Antalya’da eşi tarafından bıçakla rehin alınıp şiddet uygulandığı iddia edilen kadın, fırsat bulup ailesinden yardım istedi. Koşarak eve gelen baba, binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı, ardından onun elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı.

Olay, bugün saat 15.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu K. (30) ile Mesut K. (30) bilinmeyen bir nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve iddiaya göre Mesut K., eşini rehin alıp darp etti. Korkuya kapılan Duygu K. ise bir fırsatını bulup ailesine cep telefonundan mesaj attı. Olayı duyan Duygu K.’nın babası Erdem Ç. (55), koşarak kızının evinin önüne geldi. Erdem Ç., tam binaya girmeye hazırlanırken, damadı Mesut K.’nın bıçaklı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Kavga sırasında bıçağı damadının elinden alan Erdem Ç., damadını boynundan ve başından yaraladı. Mesut K. kanlar içerisinde yere yığılırken damadının başında duran Erdem Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mesut K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erdem Ç. ile Duygu K., polis merkezine götürüldü.
Erdem Ç. ile Duygu K., polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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