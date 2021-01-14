Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (ilk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarı ev sahibi takımının 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağdan gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oltan kale önündeki karambolden yararlanarak topu ağlara gönderdi. 01

14. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza alanı içinde rakibinden kapan Siopis, ortadaki Babacar’a aktardı. Babacar’ın şutu ağlarla buluştu. VAR’a giden hakem Ramazan Keleş, Siopis’in önce topa müdahale ettiği gerekçesiyle golü verdi. 11

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Berkan savunmadan sıyrılarak topa vurdu ancak top direkten döndü.

24. dakikada sağ taraftan Bakasetas ile köşe vuruşunu kullanan Alanyaspor’da ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 21



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ramazan Keleş x, Hakan Yemişken x, Murat Temel x

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet xx, Siopis xx, Berkan xx, Tayfur xx, Bakasetas xx, Davidson xx, Babacar xx

Yedekler: Ahmet Güney, Ceyhun, Efecan, Salih, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Moubandje, Efkan, Umut

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Donald xx, Gökhan xx, Arturo Mina xx, Mücahit xx, Osman xx, Mehmet Murat xx, Emrah xx, Sadiku xx, Brahim Darri xx, Oltan xx,

Yedekler: Batuhan, Novikovas, Schwechlen, Adolphe Teikeu, Özgür, Yusuf, Muhammed, Gomes, Cenk

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Oltan (dk. 7) (BB Erzurumspor), Babacar (dk. 14), Caulker (dk. 24) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Oltan (BB Erzurumspor)

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