Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis(Dk. 71 Salih), Berkan (Dk. 83 Ceyhun), Tayfur (Dk.83 Efkan), Bakasetas (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Davidson, Babacar(Dk. 73 Umut)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan, Emrah(Dk. 64 Cenk Ahmet), Donald (Dk.46 Kamkang), Gökhan (Dk. 87 Muhammed), Sadiku (Dk. 80 Özgür), Arturo Mina, Macahit, Oltan, Brahim (Dk. 46 Novikovas), Mehmet Murat, Osman
GOLLER: Dk.14Dk. 57 Babacar, Dk.24 Caulker, Dk. 77 Davidson (Aytemiz Alanyaspor) Dk.7 Oltan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor) Oltan, Mehmet Murat, Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 şenerek çeyrek finale yükseldi
7´nci dakikada sağdan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oltan kale önündeki karambolden yararlanarak topu ağlara gönderdi: 0-1.
14´üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza alanı içinde rakibinden kapan Siopis, ortadaki Babacar´a aktardı. Babacar´ın şutu ağlarla buluştu. Öncesinde faul şüphesiyle VAR´a giden hakem Ramazan Keleş, Siopis´in önce topa müdahale ettiği gerekçesiyle golü verdi: 1-1.
23´üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Berkan´ın savunmadan sıyrılarak vuruşunda top direkten geri döndü.
24´üncü dakikada Alanyaspor, sağ köşeden Bakasetas ile korner kullandı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
53´üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur´un savunma arkasından sıyrılarak kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.
57´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih´e verdi. Fatih, topu savunma arkasında sızan Babacar´a aktardı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-1.
67´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan´a verdi. Berkan´ın kaleye sert şutu kalecide kaldı.
77´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahası yayında topla buluştu. Savunmayı geçen Davidson´un şutu üst direğe çarparak girdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt uyarısının ardından golü iptal eden hakem Keleş, VAR´ın uyarısıyla golü verdi: 4-1.
90+2´nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına sızan Oltan topla buluştu. Oltan´ın vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.
Karşılaşma Alanyaspor´un 4-1´lik galibiyetiyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-01-14 20:53:42
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