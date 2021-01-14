Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 4 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 41 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

53. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur’un vuruşunda top az farkla auta gitti.

57. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih’e verdi. Fatih, topu savunma arkasına sarkan Babacar’a aktardı. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31

67. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan’a verdi. Bu futbolcunun sert vuruşu kaleci Kayacan'da kaldı.

77. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson’un şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Ramazan Keleş, VAR incelemesinin ardından golü verdi. 41



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Hakan Yemişken xx, Murat Temel xx

Alanyaspor: Marafona xxx, Fatih xx, Tzavellas xx, Caulker xxx, Ahmet xx, Siopis xxx (Salih dk. 73 x), Berkan xx (Ceyhun dk. 83 x), Tayfur xxx (Efkan dk. 83 ?), Bakasetas xxx (Mustafa Pektemek dk. 83 ?), Davidson xxx, Babacar xxxx (Umut dk. 73 x)

Yedekler: Ahmet Güney, Efecan, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Moubandje

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Donald xx (Adolphe Teikeu dk. 46 x), Gökhan xx (Muhammed dk. 87 ?), Arturo Mina xx, Mücahit xx, Osman xx, Mehmet Murat xx, Emrah xx (Cenk dk. 64 ?), Sadiku xx (Özgür dk. 79?) Brahim Darri xx (Novikovas dk. 46 x), Oltan xxx

Yedekler: Batuhan, Schwechlen, Yusuf, Gomes,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Oltan (dk. 7) (BB Erzurumspor), Babacar (dk. 14, 57), Caulker (dk. 24), Davidson (dk. 71) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Oltan, Mehmet Murat, Arturo Mina (BB Erzurumspor), Ceyhun (Alanyaspor)

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