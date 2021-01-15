Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' dedim, bana "Sen delisin' dedi, orada film koptu" Babasını öldürüp annesini bıçakla yaraladı, polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi Şizofreni hastası gencin ilk duruşması yapıldı Oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne: "Oğlum cezaevinde kalırsa ona bakarım ama eve gelirse bakamam"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' dedim, bana "Sen delisin' dedi, orada film koptu" Babasını öldürüp annesini bıçakla yaraladı, polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi Şizofreni hastası gencin ilk duruşması yapıldı Oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne: "Oğlum cezaevinde kalırsa ona bakarım ama eve gelirse bakamam"

İHA

Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' dedim, bana "Sen delisin' dedi, orada film koptu" Babasını öldürüp annesini bıçakla yaraladı, polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi Şizofreni hastası gencin ilk duruşması yapıldı Oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne: "Oğlum cezaevinde kalırsa ona bakarım ama eve gelirse bakamam"

Antalya'da babasını öldürüp annesini de bıçakla ağır yaraladıktan sonra polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip tutuklanan şizofren hastasının duruşması yapıldı. Katil zanlısı Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada olay günü babasına kendisini evlendirmesini söylediğini belirterek, "Bana 'Sen delisin' dedi. Orada film koptu. Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında öğrendim. Anneme saldırdığım anları hiç hatırlamıyorum" dedi.
Örnek Mahallesi'nde annesi ve babasıyla birlikte yaşayan ve şizofreni hastası olduğu bildirilen Erdal Kuran, 17 Mart 2020 sabahı 09.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sırasında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine Kuran'ı da yaraladıktan sonra üzerinde kanlı eşofman ve elinde bıçakla sokağa çıkarak "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edilirken, ağır yaralanan anne Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak hastaneye götürüldü.

Polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Elinde bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iznin ardından polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulansa polis ve sağlık görevlileri tarafından güçlükle bindirilen Erdal Kuran, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisinin ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen Erdal Kuran, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Erdal Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gördü.

Şizofreni raporu verildi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının Erdal Kuran hakkında babası İsmail Kuran’a karşı ‘üst soydan birine karşı kasten öldürme’, annesi Emine Kuran’a karşı ‘üst soydan birini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianamede ayrıca sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden ‘şizofreni’ hastası olduğunu yönünde rapor verildiği belirtildi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından Erdal Kuran’ın yargılamasına başlandı. Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, annesi, kardeşleri ve avukatı salonda hazır bulundu.
Kimlik tespiti sırasında sanık Erdal Kuran, mahkeme başkanının ‘gelirin ne kadar’ sorusuna, “Benim hiçbir gelirim yok, ben çalışmıyorum. Bana annem babam bakıyor” şeklinde cevap verdi. Mahkemedeki ifadesinde olayı hiç hatırlamadığını belirten Erdal Kuran, “Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında bana telefondan gösterdikleri zaman öğrendim. O zamana kadar yaşıyor sanıyordum” dedi.

"Babama 'Beni evlendir' dedim, bana 'Ser delisin' dedi"
Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorması üzerine Erdal Kuran, “Olay günü benim kaldığım 3. kattaki daireye babam geldi. Kendisine ‘Bana sen bakıyorsun, beni evlendir’ dedim. O da bana ‘Sen delisin’ dedi. Orada film koptu. Tartışırken bana sopayla saldırdı. Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.
Mahkeme başkanının ‘annene neden saldırdın’ şeklindeki sorusuna ise “Anneme saldırdığımı hatırlamıyorum, ne diyebilirim ki? Ben 1987’den beri ilaç kullanıyorum. Birçok kere intihar girişiminde bulundum” diye cevap verdi.

Anne: "Eve gelirse bakamam"
Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta duramadığı için oturarak ifadesini veren anne Emine Kuran oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek, “O gün eşim, oğlum ve ben, üçümüz evdeydik. Sesler geldi, ben gördüğümde babasının boğazını sıkıyordu. Onu yatırdı, öldürdü. Bu sırada ben bir merdivene gidip bağırıyordum, bir yanlarına gidiyordum. Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti” dedi.
Anne Emine Kuran gözyaşlarıyla verdiği ifadesini şöyle sürdürdü:
“Bu benim evladım. Benim belimde platin var. O orada kalsın, orada olursa bakarım. Ama eve gelirse bakamam. Oğlumu önce Allaha sonra devlete emanet ediyorum”
Erdal Kuran’ın kız kardeşi Emel, ağlayarak abisinden şikayetçi olduğunu belirtip, “Ben gittiğimde babam ölmüştü. Annem yaralıydı, merdivendeydi. Ben kardeşimi önce Allah’a sonra size emanet ediyorum.”
Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesinin kararının beklenmesine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.
Duruşmanın ardından çocuklarının arasında güçlükle ayakta durabilen ve topallayarak adliyeden çıkan anne Emine Kuran, oğlunun kendilerine sürekli eziyet ettiğini belirterek, serbest kalması durumunda ona tek başına bakma imkanı olmadığını söyledi. Oğlunun gerek ailesinin gerekse toplumun güvenliği için hastanede kalması gerektiğini belirten Kuran, “Her yanım sakat benim, nasıl bakacağım ben. Evvela Allah’a emanet ediyorum. Sonra da devletimize. Biz her şeyiyle ilgileneceğiz. Ama onu alamayız” dedi. Emine Kuran, oğlunun daha önce de intihar girişimi dahil birçok olay yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da aranan 103 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da aranan 103 şüpheli yakalandı
Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Babamın öldüğünü sonradan öğrendim
YEREL HABERLER Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: ...
'Baby' avokado, sadece mini olduğu için daha pahalı
YEREL HABERLER 'Baby' avokado, sadece mini olduğu için daha pahalı
Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı, Türkiye'ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı, ...
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
YEREL HABERLER 2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
60 yıllık çoban: Biz korona morona görmüyoruz
YEREL HABERLER 60 yıllık çoban: Biz korona morona görmüyoruz
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Semih Tokatlı: "Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Bu sene yine final oynayıp bu sefer ...
Mesut Bakkal: "Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Bizim için önemli olan ligde mücadele ...
Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ...
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 4 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 4 - BB ...
Sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletli 3.52 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletli 3.52 ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (ilk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB ...
Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla boynundan ve başından yaraladı
YEREL HABERLER Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla ...
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ...
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ...
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi kovalamayla yakalandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi ...
Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi kovalamayla yakalandı
YEREL HABERLER Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi ...
Yıldırım düşen evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Otomobilin arkadan çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobilin arkadan çarptığı kamyonetin sürücüsü ...