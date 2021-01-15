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Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında

DHA

Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 49, toplamda ise 69'uncu kez karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta Antalyaspor'da 7 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 24 puanla 9'uncu sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo mavililer toplamda 69, Süper Lig'de ise 49'uncu kez birbirlerine rakip olacak. Son 3 maçta 7 puan toplayan Antalyaspor'da hedef, sahasında Trabzonspor'u yenerek çıkışını sürdürmek.
ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar 68 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisiyle Antalyaspor, Misli.com 2. Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 7, 1 hazırlık maçı ve 48 kez de Süper Lig olmak üzere 68 kez karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 68 maçta 13 galibiyet, 15 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 32 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 48 kez karşılaştı. Süper Lig'de oynanan 48 mücadele sonunda Antalyaspor 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 29 da yenilgi aldı.
EN GOLLÜ MAÇTA 7 GOL
Kırmızı beyazlılar ile bordo mavililer 19681969 yılında Misli.com 2. Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden Karadeniz ekibi Trabzonspor 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 68 mücadelede en farklı alınan galibiyet ve en çok golün atıldığı maç ise, 20152016 sezonun ikinci yarısında Antalya'da oynanan ve kırmızı beyazlıların 7-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA ALINAN SKOR: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 68 maç sonunda 15 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 8 kez 2-1, 7'şer kez 2-0 ve 3-0'lık sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 0-0'lık sonuç elde etti. 5'er maçta ise 1-1 ve 3-2'lik sonuç elde eden Fraport TAV Antalyaspor ve bordo mavililer, 4 kez ise 3-1'lik sonuç sahadan ayrıldı. Antalyaspor ve Trabzonspor 3'er kez 2-2 ve 4-1'lik skorların yanı sıra 1'er kez de 3-3, 4-0, 4-2, 5-1 ve 7-0'lık sonuçlar aldı.
ANTALYASPOR 62 GOL ATTI
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 1968-1969 sezonundan bu yana oynanan 68 maçta atılan gollerde bordo mavililerin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan 68 maç sonunda iki takım toplamda 183 gol kaydetti. Atılan 183 golün 121'ini Trabzonspor atarken, Akdeniz ekibi Antalyaspor ise 62 golle rakibine karşılık verdi.
TAKIMDA 7 OYUNCU SAKAT
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Veysel Sarı forma giyemeyecek. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 4 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Nuri Şahin, Eren Albayrak, Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar'ın Trabzonspor maçında teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi ve sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-15 10:49:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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