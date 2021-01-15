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Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu

DHA

Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da üniversite öğrencisi Çağlayan Adil Cansu (22), sokak hayvanlarını beslediği sırada yan binadaki babakızın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Cansu, "Kediyi gördüm ve merhamet ettim o yüzden süt koydum. Saldıran kişileri tanımıyorum" dedi. Baba Zeynel ve kızı Zeliha Özkan ise olayın kediye süt vermekten değil, küfürden kaynaklandığını söyledi.
Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Çağlayan Adil Cansu, bir süre önce evinin önündeki sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Soğuk havadan dolayı aracın motor kısmına giren kedileri çıkartan Cansu, kediler için bahçesindeki kaba süt koydu. Ancak kediler yandaki bahçeye kaçınca üniversiteli genç de süt koyduğu kabı, yandaki bahçenin duvarına taşıdı. Bu sırada yan binada oturan Zeynel Özkan, iddiaya göre kendisine tepki gösterdi. Üniversite öğrencisi Cansu ile Zeynel Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan Zeynel Özkan'ın kızı ve eşi de aşağıya indi. Görüntülerde Özkan'ın eline sopa alarak Cansu'ya doğru yürüdüğü ve üzerine tükürdüğü görülürken, kızı Zeliha Özkan'ın da önce ayağındaki terliği üniversiteliye doğru fırlattığı ardından da duvardan atlayarak üzerine doğru koştuğu yer aldı.
'KİMSEYE ŞİDDET UYGULAMADIM'
Sabah saatlerinde yan binanın bahçesine kediler içsin diye süt koyduğunu iddia eden Çağlayan Adil Cansu, "Kediler ısınmak için arabanın kaportasına girmişti. Bende yakınlarına süt koydum. Yan binadaki adam buraya neden koyuyorsun şuraya koysana derken aldı sütü döktü. Ben kendisine 'abi' dedikçe saygısızlaşmaya başladı. Sesler artınca adamın ailesi de aşağıya indi. Sırf kediye süt veriyorum diye bana 'sen kimsin sütü buraya koyuyorsun' gibi muhabbetler oldu. Geldiler üzerime tükürmeler mi dersiniz, saldırma mı dersiniz, terlik atma mı dersiniz hepsi çektiğim videoda var. Ben bu durumda kendimi savundum. Kimseye şiddet uygulamadım" dedi.
'HERŞEYİ VİDEOYA ÇEKEMEDİM'
Böyle bir durumun daha önce başına gelmediğini söyleyen Çağlayan Adil Cansu, "Ben sütü koyduktan sonra motosikletini park etti ve sütü döktü. Ben sakin olmaya çalıştım. Şiddetle çözmeye çalışmadım. Ben öğrenci insanım. Kediyi gördüm ve merhamet ettim, o yüzden süt koydum. Bu kişileri tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Sütü nereye koyduysam 'oraya koyma' dedi. Ben her şeyi videoya çekemedim. Saldırı olduktan sonrasını videoya çekebildim" diye konuştu.
BABA VE KIZ İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Zeynel Özkan ile kızı Zeliha Özkan, üniversite öğrencisi Çağlayan Adil Cansu'nun telefonuyla çektiği ve yaşandığını iddia ettiği olayların o şekilde olmadığını dile getirdi. Baba ve kızı yaşanılan olayların kediye süt vermeden kaynaklanmadığını, Çağlayan Adil Cansu'nun kendilerine ettiği küfürlerden dolayı yaşandığını iddia etti. Zeynel ve Zeliha Özkan, kendilerinin de hayvansever olduğunu ileri sürdü.
'DAHA DÜZGÜN BİR YER ÖNERDİM'
Çağlayan Adil Cansu'nun sabah saatlerinde apartman bahçesinde yer alan odunluğun kapısının önüne süt koyduğunu ifade eden Zeynel Özkan (57), "Odunluğun kapısının önünde kedi olmamasına rağmen oraya süt koydu. Ben de kendisine 'Sütü buraya bırakma, görmediğimiz için ayağımız çarpıp süt dökülüyor. Daha düzgün bir yere koy ki dökülmesin. Hem de burada hayvan yok' dedim. Ben böyle dedikten sonra bana hakaret etmeye başladı. Ben de kendisine 'ben baban yaşındayım, neden böyle küfrediyorsun, hadi git' dedim. O da bana ben kickboksçuyum, seni döverim demeye başladı. Olay böyle başladı" dedi.
Odunluk kapısını sürekli açıp kapattıkları için koyulan sütlerin döküldüğünü belirten Özkan, "Biz görmediğimiz için ayağımız değiyor ve süt dökülüyor. O süt ziyan oluyor. Biz sütü başka bir yere koy dedik. Ben hayvanları zaten seviyorum. Ondan daha çok hayvanları seviyorum ve hayvan besliyorum" diye konuştu.
'SİNİRLE TERLİK FIRLATTIM'
Zeliha Özkan (22) ise, "Babamın kavga etmesinden sonra aşağıya indim. Ben aşağıya inince birinin elinde telefonla hakaret edici kelimeler ettiğini gördüm. Dayanamadım ve yaptığın hareketler yanlış, birçok yerde de paylaşım yapılmış bizim üzerimizden. Hatta hakaret edilen yerler vardı, oralar çekilmemiş. Çekim yaptığı esnada ben de tepki gösterdim. Babama hakaret ediyordu ve bende o sinirle terlik fırlattım. Bir de şöyle bir durum var. Kendisinin çekip de paylaşmadığı yerler de var. Hepsini paylaşsın ki ne olduğunu hepimiz görelim. Kendisi sürekli hakaret ediyordu, buradaki komşular da buna şahittir" dedi.
Kedilere karşı kötü bir niyetlerinin olmadığına dikkati çeken Zeliha Özkan, "Bizim zaten yan tarafımızda bir sürü kedi var. Burada besleniliyor. Bugüne kadar kimse kedilere kötü bir tutum sergilemedi. Bizim söylediğimiz sütü başka bir yere koy. Bu söylemimize tepki gösterince olay buraya kadar geldi. Biz ayrıca zaten hayvanları seviyoruz. Bu kişinin yaptığı terbiyesizlik başka da bir şey değil" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-01-15 10:58:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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