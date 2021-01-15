(Özel) Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek yok oluyor 300 yıllık tarihi evler yüksek restorasyon masrafları sebebiyle yaptırılamayınca bir bir çöküyor 2008 yılında koruma altına alınan 7 evden 5 tanesi yüksek maliyetli restorasyon sebebiyle çökme tahdidi altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek yok oluyor 300 yıllık tarihi evler yüksek restorasyon masrafları sebebiyle yaptırılamayınca bir bir çöküyor 2008 yılında koruma altına alınan 7 evden 5 tanesi yüksek maliyetli restorasyon sebebiyle çökme tahdidi altında

İHA

(Özel) Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek yok oluyor 300 yıllık tarihi evler yüksek restorasyon masrafları sebebiyle yaptırılamayınca bir bir çöküyor 2008 yılında koruma altına alınan 7 evden 5 tanesi yüksek maliyetli restorasyon sebebiyle çökme tahdidi altında

Antalya’nın Akseki ilçesinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2008 yılında koruma altına aldığı 7 evden 5 tanesi yüksek maliyetli restorasyonun yapılamaması nedeniyle yok olma tehdidi altında.
Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı ve günümüze kadar ulaşan tarihi düğmeli evlerinin birçoğu yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çok az sayıda düğmeli evin restore edilerek ev ve otel olarak işletildiği Akseki’de çok sayıda ev ise tek tek yıkılıyor. Restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı evler göçmeye başlarken, bazıları ise bakımsız bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor.
Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, mahallede 2008 yılında geleneksel konut mimarisinin nitelikli örneklerinden 7 ev, tarihi mezar taşları ile anıtsal nitelikli ağaçların bulunduğu mezarlık ve köyü yaylaya bağlayan taş döşeme yolların koruma altına alındığını söyledi.

2008 yılında 7 ev koruma altına alındı
Muhtar Hasan Uluğkay, 2008 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca, Alaçeşme köyünde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, taş ve ahşap malzemeyle inşa edilen, Akseki bölgesi geleneksel konut mimarisinin nitelikli örneklerinden olan 7 yapının, taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tesciline karar verildiğini söyledi. Köyün yaklaşık 800 yıl önce kurulduğunun tahmin edildiğine değinen Uluğkay, "Köydeki tarihi evler, Akseki’deki (hatıllı evler) sınıfındadır. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda 7 ev ile köyümüzün merkezindeki patika diye anılan taş yollar, köprüler ve mezarlıklar, korumaya alındı. Korumaya alınan evler, yaklaşık 250300 metrekare alana yerleştirilmiş, 6 ve 7 odalı evlerdir. Bunların kafesleri cumba olarak anılmaktadır ve dışa açık şekilde bulunmaktadırlar" dedi.

Koruma altındaki 7 evden 5 tanesi yok olma tehdidi altında
Alaçeşme Mahallesi’nde koruma altına alınan, bir çivi çakılmasına dahi izin verilmeyen ancak restorasyon çalışmaları da yapılmayan düğmeli evlerin yıkılmaya başladığına dikkat çeken Uluğkay, şu bilgileri verdi:
"Mahallemizde 2008 yılında Antalya Koruma kurulu tarafından korumaya alınan 7 adet tarihi özelliği olan bina var. Fakat mal sahiplerinin ekonomik durumlarının iyi olmaması nedeni ile yaptıramadılar. Sadece 2 kişi restorasyonunu yaptırabildi. Bunlardan bir tanesi devletten bir miktar yardım alarak yaptırdı. Babamın koruma altında bulunan 300 yıllık tarihe sahip düğmeli evi dahi çöktü. Mirasçıların ekonomik durumdan dolayı evimizi yaptıramadık. Babama ait tarihi düğmeli ev 300 metre karedir. 4 oda bir mutfağı olup iki katlı çift taraflı cumbalı bir evdir. İlk yıkım başladığı zaman Akseki Belediyesi koruma kuruluna müracaat ettim. Bugüne kadar halen cevap bile verilmedi. Ev atıl duruma geldi. Çatısı göçtü. Duvarları yıkılmaya başladı. 2008 yılında koruma altına alınan 7 evden 5 tanesi atıl duruma geldi."

"Bir çivi dahi çakamıyoruz"
Köydeki evlerin birçoğunun düğmeli evler olduğunu belirten Uluğkay, “Maalesef koruyacağız derken bir çivi dahi çakamıyoruz. Evler yıkıma mahkum hale geldi. Devletimizden ayakta kalan evlerin kurtulabilmesi için yardım bekliyoruz. Bir tarih yok olup gidiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine ...
Karsız zirvede şampiyona elemesi
YEREL HABERLER Karsız zirvede şampiyona elemesi
Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında
YEREL HABERLER Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında
Karsız zirvede şampiyona elemesi
YEREL HABERLER Karsız zirvede şampiyona elemesi
Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' dedim, bana "Sen delisin' dedi, orada film koptu" Babasını öldürüp annesini bıçakla yaraladı, polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi Şizofreni hastası gencin ilk duruşması yapıldı Oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne: "Oğlum cezaevinde kalırsa ona bakarım ama eve gelirse bakamam"
YEREL HABERLER Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' ...
Antalya’da aranan 103 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da aranan 103 şüpheli yakalandı
Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Babamın öldüğünü sonradan öğrendim
YEREL HABERLER Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: ...
'Baby' avokado, sadece mini olduğu için daha pahalı
YEREL HABERLER 'Baby' avokado, sadece mini olduğu için daha pahalı
Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı, Türkiye'ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı, ...
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
YEREL HABERLER 2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü
60 yıllık çoban: Biz korona morona görmüyoruz
YEREL HABERLER 60 yıllık çoban: Biz korona morona görmüyoruz
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Semih Tokatlı: "Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Bu sene yine final oynayıp bu sefer ...
Mesut Bakkal: "Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Bizim için önemli olan ligde mücadele ...
Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ...
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 4 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 4 - BB ...
Sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletli 3.52 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletli 3.52 ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (ilk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB ...
Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla boynundan ve başından yaraladı
YEREL HABERLER Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla ...
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ...
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ...
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı