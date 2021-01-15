Alanya'da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde budama yapmak için çıktığı yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki ağaçtan düşen adam ağır yaralandı.
Olay, Türktaş Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Budama yapmak için bahçesindeki ağaca çıkan Zafer K. (28) dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metreden toprak zemine düştü. Zafer K.’nin düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan adamı ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Zafer K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.