Alanya'da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde budama yapmak için çıktığı yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki ağaçtan düşen adam ağır yaralandı.

Olay, Türktaş Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Budama yapmak için bahçesindeki ağaca çıkan Zafer K. (28) dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metreden toprak zemine düştü. Zafer K.’nin düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan adamı ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Zafer K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.