Başkan Yücel'den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji tasarrufunun geleceğe yatırım olduğunu kaydetti.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl ocak ayının 2. haftası kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" kapsamında bir açıklama yaptı.

Adem Murat Yücel, “Enerjinin bilinçsiz şekilde kullanılmasıyla birlikte; enerji talebimizin her geçen gün artması, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya gelmemiz, sınırlı olan kaynaklarımızın azalması, ihtiyacımız olan enerjinin üretilirken zararlı gazların doğamıza salınması sonucu sağlığımızı büyük ölçüde etkilemesi şeklinde karşı karşıya kaldığımız negatif etkilere ek olarak, enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek nesillere güzel bir yarın bırakmak için enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hepimize eşit pay düşmektedir. Bu konularda uygulayacağımız her tedbir Alanya’mız ve ülkemiz adına hayati önem arz etmektedir.” dedi.

“Alanya için çalışıyoruz"

Aldıkları tedbirler ve yaptıkları yatırımlar ile Alanya’nın geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi’nin çevreci yaklaşımı kapsamında ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzün enerji tasarrufu ile ilgili projeleriyle ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi santralinden karşılaması, uzun yıllardır sürdürdüğümüz evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasının sağlanması, sıfır atık projesi ile atık yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için, Alanya’mız geleceği için çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Bilinçli tüketimin önemi "

Türkiye’de kullanılan enerjinin yüzde 60’nın dışarı bağımlı olarak karşılandığı gerçeğini vurgulayarak sözlerine devam eden Başkan Yücel; “Enerji tasarrufu aile ekonomisinin olduğu kadar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına Ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bizlerin kullandığı her verimsiz enerjinin doğaya karbon salınımı olarak geri döndüğünü bilmeli, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız kapsamında da sadece enerjide değil su kaynaklarımızın kullanımında da tasarruf tedbirlerini hayatımızın her alanında en önemli ilkemiz haline getirmeliyiz. Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler ekonomimiz ve kaynaklarımız için çok büyük olumlu katkılara dönüşecektir. Bu bağlamda gündelik hayatımızda alışkanlık haline getirebileceğimiz birkaç tedbir ile sandığımızdan çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

