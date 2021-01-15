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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık

DHA

Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kilitli olmayan evlerin kapılarını, plastik kart kullanarak açan ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın, 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık için girdikleri evlerde özellikle altın çalan S.T., K.Ö. ve C.C.'nin bu yüzden 'Altın Kızlar' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
Demre'de 8 Ocak'ta kapısını plastik kartla açtıkları Y.E.'nin evine giren hırsızlar, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin 'Altın kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C ile kendilerine yardım eden T.O. ve A.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kiraladıkları otomobille ilçede bulundukları tespit edildi. Kent merkezindeki 6 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 fişek, değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL nakit ele geçirildi. El konulan ziynet eşyalarının sahipleri araştırılırken, şüphelilerin başka evlerden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi için çalışma yapıldığı belirtildi. 
HIRSIZLIK YAPTIKLARI BÖLGEYE GÖRE GİYİNİYORLAR
Bu arada 'Altın Kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C.'nin hırsızlık yapacakları semte göre giyindikleri, Antalya'nın lüks semti Lara'da daha şık ve havalı, kırsal kesimlerinde ise daha salaş giyim tercih ettikleri öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-01-15 13:18:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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