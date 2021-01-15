(Özel) Çocukların torpil şakası esnafın aklını başından aldı Sesi duyup tamir bölümünden çıkan çalışan, patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdı İş yerinin içine atılan torpil korku ve paniğe sebep oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Çocukların torpil şakası esnafın aklını başından aldı Sesi duyup tamir bölümünden çıkan çalışan, patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdı İş yerinin içine atılan torpil korku ve paniğe sebep oldu

İHA

(Özel) Çocukların torpil şakası esnafın aklını başından aldı Sesi duyup tamir bölümünden çıkan çalışan, patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdı İş yerinin içine atılan torpil korku ve paniğe sebep oldu

Antalya'da 3 çocuğun elektronik eşya tamiri yapılan iş yerine attığı torpilin patlaması, iş yeri çalışanlarının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Çocukların iş yerinin önüne gelmesi, çocuklardan birisinin torpili yaktıktan sonra içeriye atması ve içeride yaşanan panik kameralara yansıdı.
Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde elektronik eşya tamir ve bakımının yapıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önünden geçen 3 çocuk, ellerinde ateşledikleri torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi bir anda iş yerinin içine atarak kaçmaya başladı. İçeri açılan maddenin ne olduğunu anlamaya çalışan esnaf, yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Büyük korkunun yaşandığı olayda, şoku üzerinden atan esnaf hemen iş yerinin önüne çıktı ancak kimseyi göremedi. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, durumu ancak o zaman anlayabildi.
İş yerinde teknik servis bölümünde personelin çalıştığını, kendisinin de telefon görüşmesi yaptığını belirten Murat Topal, “Bir anda patlama oldu ve ortalığı duman kapladı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Panik halinde kendimizi dışarı attık. Dışarıya çıktığımızda Manavgat Belediyesi istikametine koşarak uzaklaşan çocuklar gördük” dedi.
Hemen güvenlik kamerasını açarak görüntüleri izlediğini belirten Topal, “Görüntülerde 3 çocuğun iş yerimizin önüne geldiğinde durduğunu, 2 çocuk biraz uzaklaşırken çocuklardan bir tanesinin elindeki torpili yakıp işyerinden içeriye attığı görülüyor” dedi.
Torpilin patladıktan sonra iş yerinin tavanına ve kolona çarptığını belirten Topal, kartonpiyere değmesi durumunda iş yerinde yangın çıkabileceğini, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi.

Tehlikeli oyun kamerada
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocukların iş yerinin önüne geldiklerinde durdukları, 2 çocuğun biraz ileriye doğru yürürken çocuklardan birinin elindeki torpili çakmak ile yaktıktan sonra iş yerinin içine atarak kaçtığı görülüyor. İş yeri içerisindeki kamerada ise patlama anı ve içerideki çalışanların panik halinde dışarıya koştukları görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’den hastane yoğunluğunda sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Kepez’den hastane yoğunluğunda sağlık hizmeti
Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
YEREL HABERLER Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na anlatıldı
YEREL HABERLER Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na ...
Yurdun büyük bölümünde kar, Antalya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER Yurdun büyük bölümünde kar, Antalya'da deniz keyfi
Paşanın Melekleri sürpriz peşinde
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri sürpriz peşinde
Başkan Yücel'den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması
Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek
Muratpaşa Belediyesi'nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nden saksıda marul,maydonoz ve ...
Cırnık Köprüsü'nün bulunduğu bölgede binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Cırnık Köprüsü'nün bulunduğu bölgede binlerce balık ...
Antalya'da jandarmadan açıkta tütün satanlara ceza
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan açıkta tütün satanlara ceza
Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ...
Konyaaltı Belediyesi'nden, park bahçe ve yeşil alanlara kışlık bakım
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi'nden, park bahçe ve yeşil ...
Antalya’da ‘altın kızlardan’1 milyon TL’lik vurgun Polis 6 ayrı adrese düzenlediği eşzamanlı operasyonla çeteye 'Altın vuruş' yaptı Kilitli olmayan kapı dilini plastik kartla açan ve altın kızlar olarak biline hırsızlık çetesi çaldıkları yaklaşık 1 milyon TL ziynet eşyasıyla yakalandılar
YEREL HABERLER Antalya’da ‘altın kızlardan’1 milyon TL’lik ...
Alanya'da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı
Fenomen 'Arya'yı tehdit edip, hakarette bulunan sanığın yargılanması başlandı
YEREL HABERLER Fenomen 'Arya'yı tehdit edip, hakarette bulunan ...
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine ...
Antalya'da aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham heyecanı Antalya, EXPO alanı ve Kaleiçi dünyaca ünlü film yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor İlk adım ünlü Hollywood yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham’ı bir araya getirecek olan aksiyon filmi 'Five Eyes' ile atılıyor Filmin çekileceği alanlardan bir diğer bölge ise tarihi Kaleiçi olacak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz: “Çekilecek film bir ışık yakacak, kente ve ülkeye büyük değer katacak”
YEREL HABERLER Antalya'da aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham ...
Kemer'de bir ayda 25 hayvan sahiplendirildi
YEREL HABERLER Kemer'de bir ayda 25 hayvan sahiplendirildi
Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine ...
Karsız zirvede şampiyona elemesi
YEREL HABERLER Karsız zirvede şampiyona elemesi
(Özel) Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek yok oluyor 300 yıllık tarihi evler yüksek restorasyon masrafları sebebiyle yaptırılamayınca bir bir çöküyor 2008 yılında koruma altına alınan 7 evden 5 tanesi yüksek maliyetli restorasyon sebebiyle çökme tahdidi altında
YEREL HABERLER (Özel) Koruma altındaki tarihi düğmeli evler tek tek ...
Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında
YEREL HABERLER Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında
Karsız zirvede şampiyona elemesi
YEREL HABERLER Karsız zirvede şampiyona elemesi
Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' dedim, bana "Sen delisin' dedi, orada film koptu" Babasını öldürüp annesini bıçakla yaraladı, polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi Şizofreni hastası gencin ilk duruşması yapıldı Oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne: "Oğlum cezaevinde kalırsa ona bakarım ama eve gelirse bakamam"
YEREL HABERLER Babasını öldüren sanık: "Babama 'Beni evlendir' ...