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Melek İpek davasında flaş gelişme, avukatlar tutukluluğa itiraz etti Soruşturmada, şiddet ve eziyete maruz kalan bir kadının daha olduğu ortaya çıktı 10'un üzerinde avukat, Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz etti Melek İpek'in Avukatı Ahmet Onaran: "Soruşturma derinleştirilmiştir" Melek İpek’in avukatlarından Merve Özer Er: “Maalesef dosyaya yeni giren belgeler içimizi acıtmaya devam ediyor"

İHA

Melek İpek davasında flaş gelişme, avukatlar tutukluluğa itiraz etti Soruşturmada, şiddet ve eziyete maruz kalan bir kadının daha olduğu ortaya çıktı 10'un üzerinde avukat, Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz etti Melek İpek'in Avukatı Ahmet Onaran: "Soruşturma derinleştirilmiştir" Melek İpek’in avukatlarından Merve Özer Er: “Maalesef dosyaya yeni giren belgeler içimizi acıtmaya devam ediyor"

Antalya’da şiddet gördüğü eşi Raman İpek’i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in tutukluluğuna bugün itiraz edildi. Soruşturmaya, Ramazan İpek’in bir kadına daha şiddet uygulayıp eziyet etmesi olayının da dahil edildiği belirtildi.
Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek’i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi. Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, bugün Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, İpek’in tutukluluğuna itiraz etmek için Antalya Adliyesine geldi.

“Soruşturma derinleştirilmiştir”
Adliye girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Ahmet Onaran, soruşturmayla alakalı çok önemli gelişmeler olduğunu aktardı. Davaya birçok avukatın destek verdiğini ifade eden Onaran, tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmak içi toplandıklarını belirterek, “Savcılık çok ciddi, disiplinli, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. O yüzden savcılık ve jandarmaya teşekkür ediyoruz. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış ve maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bunların bir kısmı kamuoyuyla paylaşılacak nitelikte, bir kısmı değil. Bu süreçte itirazımızı yapacağız. Bu süreci kolektif bir hukuk ekibiyle müştereken takip edeceğiz. Gördüğünüz arkadaşlarımız sürece bu ana kadar ve bundan sonra da destek verecek arkadaşlarımız” dedi.

“Maktulün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir”
Onaran, maktulün daha önce silahlı tehditten ceza aldığı, iki davada sanık olarak yargılandığı, bu vakayı işlediği anda dahi dava dışı bir kadının koruma kararı olmasına rağmen söz konusu eylemi yaptığını ileri sürerek, “Maktulün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir.” İfadesini kullandı.

“Melek yeni yeni kendine gelmeye başladı”
Melek İpek ile son görüşmesini de anlatan Onaran, “Hastane kontrolleri yapıldı. Şu an daha iyi. Tomofgrasi çekildi, yeni yeni kendine gelmeye başladı. Çocukları gayet iyi. Teyzesi, anneannesi ve dedesi bakıyor. Arkadaşlarımızla birlikte onlarla iletişim halindeyiz. Sağlık Hizmetler İl Müdürlüğümüz de çocukların rehabilitasyonuyla alakalı ilgililer” diye konuştu.

“Dosyaya yeni giren belgeler içimizi acıtmaya devam ediyor”
Melek İpek’in avukatlarından Merve Özer Er ise “Dosyaya yeni bilgi ve belgeler eklendi. Bu durum bize müvekkilimizin tek mağdur olmadığını gösterdi. Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor. Maalesef dosyaya yeni giren belgeler içimizi acıtmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı yetkili bir biçimde yürütmektedir. Bu aşamada başka söyleyeceğimiz bir şey yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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