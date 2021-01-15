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Yurdun dört bir yanı karla kaplıyken Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşandı Öğle tatilini sahile gelerek değerlendiren vatandaş: ”Ülkemizin her yerinde kar varken biz bugün denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz”

İHA

Yurdun dört bir yanı karla kaplıyken Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşandı Öğle tatilini sahile gelerek değerlendiren vatandaş: ”Ülkemizin her yerinde kar varken biz bugün denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz”

Yurdu etkisi altına kar yağışı, Antalya’yı pas geçti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla Antalya adeta yazdan kalma bir gün yaşadı. Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Türkiye’nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkisini gösterirken Antalya, yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, Konyaaltı sahiline akın etti. Vatandaşlar sahilde güneşlenip denize girmenin yanı sıra yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Öğle tatilinde arkadaşları ile birlikte Konyaaltı sahiline gelerek güneşli havanın tadını çıkaran Volkan Aşkun, “Ülkemizin her yerinde kar varken biz bugün denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz” dedi.

“Havanın güzelliğini fırsat bilip öğle arasında soluğu Konyaaltı sahilinde aldık”
Havanın güzelliğini fırsat bilip öğle arasını Konyaaltı sahilinde geçiren Gökay Kırtıl,” Bugün havanın güzelliğini fırsat bilip öğle arasında soluğu Konyaaltı sahilinde aldık. Oldukça keyifli bir gün. Az önce sahilde yoga yaptılar onları izledik. Geçtiğimiz hafta ilk kar düştü diye haberlerini aldık. Hatta Antalya’nın yüksek kesimlerine de kar yağmış. Antalya’da bu keyifli havanın tadını çıkartıyoruz. Herkes zaten Konyaaltı sahilinde, insanların güzel vakit geçirip rahatladığını görüyorsunuz” diye konuştu.

“İnsanları Antalyamıza bekleriz”
Güneşli havanın tadını çıkartmak için insanları Antalya’ya davet eden Volkan Aşkun, ”Bugün hava güneşli olduğu için arkadaşlarla birlikte geldik. Şansımıza ülkemizin her yerinde kar varken biz bugün denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz. Ülkemizin hemen hemen her yerinde kar ve yağmur varken Antalya’nın bu şekilde güneşli olması burada bir şekilde yerli turistinde artmasına neden olacağını düşünüyorum. İnsanları Antalyamıza bekleriz” şeklinde konuştu.

“Burada yaşamak bir şans, ayrıcalık”
Kızları ile birlikte Konyaaltı sahilinde yürüyüş yapan Murat Ulaş, “Antalya ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi. Burada yaşamak bir şans, ayrıcalık. Korona günlerinde uzun zamandır çalışmadığımız için sıkıldık, bunaldık. Çocukların 13.00 ile 16.00 arasında boş saatleri var. Biz de fırsatı değerlendirmek istedik. Kızlarımla Konyaaltı Sahiline yürümeye çıktık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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