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Çetin," Meslek lisesi mezunları aranan eleman durumunda" ATSO Başkanı Davut Çetin, sosyal medyada gençlerle buluştu

İHA

Çetin," Meslek lisesi mezunları aranan eleman durumunda" ATSO Başkanı Davut Çetin, sosyal medyada gençlerle buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Meslek Liseleri Öğrencileri, Meslek Kuruluşları İle Buluşuyor" etkinliği kapsamında instagram üzerinden düzenlenen canlı yayında, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Konuşmasının başında öğrencilik ve iş yaşamı hakkında bilgiler veren Davut Çetin, lise eğitimini Antalya kamuoyunda "Sanat Okulu" olarak bilinen bugünkü adıyla Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi torna tesviye bölümünde aldığını, sonrasında eğitim ve iş hayatında teknik lise mezunu olmanın büyük faydasını gördüğünü söyledi.
Çok küçük yaşlardan itibaren babasının sanayi sitesindeki yedek parça ve motor yenileme atölyelerinde çalıştığını belirten Davut Çetin, "Bir işin çıraklığını yapmadıysanız patronu olamazsınız. Çocuk yaşta hatta ilkokuldan önce atölyemizde çıraklık yapmaya başladım. 1970'lerden beri sanayideyim. Neredeyse bütün yazlarımı çırak olarak geçirdim. Babama çok kızardım herkes tatil yaparken ben sanayide çalışıyorum diye. Bir süre sonra anladım ki, iyi ki yazları sanayide çalışmışım. Sanayi sitelerinde bir tabir vardır, 'yağ kokusunu alınca zor bırakırsın derler'. İşimde büyük faydasını gördüm meslek lisesinde okumanın. Bugün işimde başarılı olduysam, bunda meslek lisesi tabanlı olmamın rolü büyüktür. Eğer o meslek lisesi kültürünü almamış olsaydım şu anda işimi bu seviyeye getiremezdim" dedi.

"Meslek liseliler çok rahat iş buluyor"
Türkiye'de ailelerde meslek lisesi endişesi bulunduğunu, son yıllarda Milli Eğitim ve iş dünyası arasındaki projelerle bu algının biraz kırıldığını belirten Davut Çetin, "Benim çekmecemde iş arayan 2 bin kişinin CV'si var. Hepsi üniversite mezunu, içlerinde mühendisler, uluslararası ilişkiler mezunları, işletmeciler var. Ama bir tane endüstri meslek lisesi mezununun CV'si yok. BAGEV Kariyer'de 2025 bin CV bulunuyor. Orada bile meslek lisesi mezunu az. Aileler olarak da yanlış yapıyoruz, çocuklarımız mutlaka üniversite okusun diye. Şu anda mühendisler asgari ücret alıyor, endüstri meslek lisesi mezunu olan biri asgari ücretin en az yüzde 25 üstünde başlıyor. Türkiye'de milyonlarca üniversite mezunu asgari ücret bile bulamıyor." diye konuştu.

"En büyük sorun işsizlik"
Türkiye'nin Avrupa'da işsizliğin en çok olduğu ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Davut Çetin, "Bir tarafta işsizlik, diğer tarafta da kalifiye eleman arayan işverenler var. Şu an meslek lisesi mezunları aranan eleman durumunda. Antalya'da iki sanayi sitesinde de iş yerim var, o kadar çok meslek lisesi mezunu arkadaşa ihtiyaç var ki. İyi bir kaynakçı 67 bin lira maaş alıyor. Bir arkadaşımın emekli olurken yanındaki meslek lisesi mezunu ustasına şirketin yüzde 50 hissesini verdiğini biliyorum. Özel sektörden gelen talepler doğrultusunda bölümler açılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında yapılan protokolle meslek liselerinin yönetimine odalar ve borsalar başta olmak üzere iş dünyası temsilcileri de girdiler. Bunun çok yararlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Antalya'da biz de Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aksu Uçak Lisesi'nin yönetimindeyiz" dedi.

"İngilizce öğrenin, kod yazın"
Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Davut Çetin şunları kaydetti: "Biraz sevip gönül vermek gerekiyor. O zaman başarılı olursunuz. Tavsiyem, gençler sevdikleri işi ve bölümleri seçsinler ve kendilerini geliştirmeye çalışsınlar, Sevdiğim için yıllardır motor yenileme işi yapıyorum. Antalya gibi bir turizm kentinde yapılan denetimlerde hep birinci ya da ikinciyimdir. Bunun sırrı ne diye soranlara işimi seviyorum derim. En az bir yabancı dil öğrenmelisiniz. Dünyayı anlamak için bu çok önemli. Ayrıca artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Bunu sadece oyun ve sosyal medya için kullanmamalıyız. Kod yazmak, veri toplamak çok önemli. Günümüz dünyasında veriyi analiz etmek en büyük değer oldu. Verileri bilgiye dönüştürmek lazım. Mezun olduk, meslek sahibi olduk deyip aldığınız bilgilerle kalırsanız bir yere varamazsınız, dünya hızla değişiyor, bu değişimi takip etmek gerekiyor. Gelişmeyi bırakırsak, dururuz." ifadelerine yer verdi.

"Inovatso ve ATSO Akademi gençlerin hizmetinde"
Gençlere ATSO Akademi eğitimlerini ve inovasyon merkezi İNOVATSO'yu takip etmelerini tavsiye eden Davut Çetin, "İnovasyon merkezimiz var. Yazılım, elektronik ve mekanik atölyelerimiz kullanıma açık, öğrencilerimiz ne zaman isterlerse kullanabilirler. ATSO Akademi'de hem üyelerimize hem de dışarıdan isteyen herkese eğitimi veriyoruz. Belli konulardaki ATSO Akademi eğitimlerine öğrencilerin ücretsiz katılımı konusunda Milli Eğitim ile protokol yapabiliriz. Yılda ortalama 6 bin kişi eğitim ve seminerlerimizden faydalanıyor."

"Aksu Uçak Lisesi'ne de bir eser"
ATSO olarak geleneksel ödül törenlerini "Kente Önem Katanlar" adıyla tek bir çatı altında birleştirdiklerini ve ödül alanların isimlerini her yıl eğitime yönelik bir sosyal sorumluluk projesi ile taçlandırdıklarını belirten Davut Çetin, "2020 yılında KÖK Ödülleri'ni kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize modern bir spor salonu kazandırdık. 2021 yılı KÖK Ödülleri'ni kazananlar adına ise Aksu Uçak Lisemizin ihtiyacı olan bir eser yaptıracağız" dedi.

"Maskemesafe ve hijyene kuralına dikkat"
Gençlere, maske, hijyen ve mesafe kuralına uymaları tavsiyesinde de bulunan Davut Çetin, "Umuyorum bu zor günleri hep birlikte kısa süre içinde atlatacağız. Gençlerimiz lütfen kurallara uymaya devam etsinler. Maalesef gençlerimizin bu hususa fazla önem vermediğini görüyorum. Gençlerimiz annesini babasını büyüklerini riske sokuyor. Şu dönem birbirimizi korumalı, saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

"Sektörün içinden yetişen birisi"
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de, ATSO Başkanı Davut Çetin'in meslek lisesinden yetişip kentine ve ülkesine hizmetlerde bulunan örnek bir isim olduğunu söyledi. "Meslek lisesi, memleket meselesi" ifadesini kullanan Hüseyin Er, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, mesleki eğitim konusunda göreve başladığından bu yana bizi mutlu eden yaklaşımları oldu. Sayın başkanımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Zaten kendisi mesleki eğitimin içinden, sektörün içinden yetişen birisi. Okullarımıza her konuda büyük destek veriyor. Ben tüm kamuoyu huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Bu yayınla inanıyorum ki çok güzel farkındalık oluşacak. Başkanımızın engin tecrübesi ile bizi izleyen öğrencilerimizin velilerimizin bakış açısı değişecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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