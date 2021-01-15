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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konaklı Mahallesi’ndeki E.Y. (38) isimli şüphelinin evinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, harekete geçti. Belirlenen adrese saat 01.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, 4 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 100 TL ele geçirirken olayla ilgili evde bulunan E.Y., A.Y. (29) ve T.Y. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Y. ile T.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.Y. ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlalden de kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

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