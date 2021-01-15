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ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Khalaf'ı dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-01-15 16:08:04



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