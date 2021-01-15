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Köpüren ve kötü kokan derede binlerce balık telef oldu, martılar ölü balıklara üşüştü Antalya'da korkutan balık ölümleri Antalya’da içler acısı görüntüler Binlerce balık telef olurken can çekişen bazı balıkların oksijen almaya çalıştıkları görüldü

İHA

Köpüren ve kötü kokan derede binlerce balık telef oldu, martılar ölü balıklara üşüştü Antalya'da korkutan balık ölümleri Antalya’da içler acısı görüntüler Binlerce balık telef olurken can çekişen bazı balıkların oksijen almaya çalıştıkları görüldü

– Antalya’da bulunan Düden Şelalesi’nde önceki gün başlayan kötü koku ve köpürmenin ardından balık ölümleri tarihi Cırnık Köprüsü’ne kadar ulaştı. Kirlenen su sebebiyle binlerce balık telef olup su yüzüne çıkarken, can çekişen balıkların oksijen almaya çalışması kameralara yansıdı.
Antalya’nın önemli simgelerinden olan Düden Şelalesi’nde dün oluşan kötü koku ve köpürme bugün Düden Çayı ile Antalya merkezden geçen tarihi Cırnık Köprüsü noktasına ulaştı. Cırnık Köprüsü’nün bulunduğu bölgedeki kirli suda binlerce balık telef oldu. Cırnık Köprüsü’nde can çekişen balıkların oksijen arayışı kameralara yansıdı.

“Can çekişen bazı balıklar var, oksijen almaya çalışıyorlar”
Derede can çekişen balıklar olduğunu söyleyen vatandaşlardan Alparslan Canpolat, “Buraya yakın bir yerde çalışıyorum. Sabah geldiğimde burası köpük doluydu. Balıkların öldüğünü gördüm. Kimyasal madde atıldığını düşünüyorum. Yetkililer gelip numune aldı ve inceleme başlattı. Can çekişen bazı balıklar var, oksijen almaya çalışıyorlar. Çok üzücü bir durum” dedi.
Düden Şelalesi’nin döküldüğü alanda ise kötü koku ve yoğun köpük olduğu görüldü. Ölü balıkların da denize düşmesi ile birlikte bölgede martı yoğunluğu olduğu gözlemlendi.

“Kimyasal madde kokusu olunca bu sağlık açısından da zararlıdır muhakkak”
Oluşan durumun insan sağlığı açısından da tehlike oluşturabileceğini söyleyen vatandaşlardan Saadet Selver, “Ben de ilk defa bugün gördüm beyaz köpükler var. Kenarlara da birikmiş durumda aile içinde de konuştuk acaba kimyasal madde mi atıldı diye. Zannedersem ölen balıklar da var bir bakılmasında fayda var muhakkak yetkiler tarafından. Kimyasal madde kokusu olunca bu sağlık açısından da zararlıdır muhakkak. İlk defa oldu bugün böyle köpük hiç görmemiştim ben bu derede” diye konuştu.

“Doğa katliamı gerçekten bununla ilgili hepimiz endişeliyiz”
Gerçekleşen olayın doğa katliamı olduğunu söyleyen Özgür Ataman isimli vatandaş ise “Doğa katliamı gerçekten bununla ilgili hepimiz endişeliyiz. 35 gündür devam eden bir konu umarım yetkililer ilgilenecekler. Bunu ilk defa görüyoruz ama bunun kaynağı neresi tam olarak belli değil birkaç gündür de sürdüğü söyleniyor. Bakalım bekliyoruz yani inşallah bir çözüm üretecekler. Burası mahvolmuş durumda yetkililer en kısa zamanda bir çözüm bulacaklardır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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