Kontrolsüz kavşakta zincirleme kazada anne-oğul hafif yaralandı



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki kontrolsüz kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücülerden Kamile İ. ve 6 yaşındaki oğlu Miraç Ç.İ. hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi ile 41. Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halindeki Kamile İ.'nin kullandığı 07 BIT 97 plakalı hafif ticari araç, 41. Sokak'tan kavşağa çıkan Mustafa T. (61) yönetimindeki 64 ABH 405 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan Mustafa T.'nin aracı, bu sırada kavşağa çıkan Müge Ç.'nin (47) kullandığı 07 BVB 21 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi yaparken, sürücülerden Kamile İ. ve oğlu Miraç Ç.İ. hafif yaralı olarak yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede kontrol edilen anne-oğlun önemli bir sağlık probleminin olmadığı kaydedildi.

Kaza sonrası yaşanan korku ve panik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-01-15 16:46:38



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