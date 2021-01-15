Kızını rehin alan damadını bıçaklayan baba adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da kızı Duygu Ç.'yi rehin alan damadı Erdem Ç.'yi bıçakla yaralayan ve polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisteki ifadelerini savcılık ve mahkemede tekrar eden Mesut K., "Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Kurtarmak için eve geldiğimde bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden alıp, kendimi korudum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-01-15 16:53:12



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