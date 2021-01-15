Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır, 5 yaralı

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Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki yabancı uyruklu biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akseki'ye bağlı, 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde meydana geldi. Konya yönünden Antalya'ya gelen, içinde yabancı uyruklu 3'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu biri çocuk, 2 kişi öldü, 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise cenaze aracıyla morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-01-15 17:49:50



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