Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu Yola çıkan ata çapan sürücü yaralandı, at telef oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir otomobil, ahırdan kaçıp yola çıkan ata çaptı. Kazada sürücü yaralanırken, at telef oldu.

Kaza, KorkuteliBurdur caddesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ahırdan kaçıp yolun karşısına atlayan ata, karşı istikametten gelen Mehmet A. idaresindeki 07 CVF 33 Plakalı otomobil çarptı. Aracın sürücüsü (21) atın çarpmasıyla yaralanırken, at olay yerinde telef oldu, yavrusu yaralandı.

Araç sürücü ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterineri tarafından tedavi edilirken, telef olan at, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.