Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Korkuteli ilçesinde, ahırdan kaçıp yola çıkan at ile yavrusuna otomobil çarptı. Anne at ölürken, çenesinden yaralanan yavrusu ise tedavisi için Burdur´a götürüldü. Kazada otomobil sürücüsü de hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında KorkuteliBurdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahırdan kaçıp yolun karşısına geçmeye çalışan at ile yavrusuna, Mehmet Acar (21) yönetimindeki 07 CVF 33 plakalı otomobil çarptı. Kazada Mehmet Acar yaralanırken, anne at öldü, yavrusu ise çenesinden yaralandı.

Otomobil sürücüsü Acar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterinerinin tedavisinin ardından Burdur´daki hayvan hastanesine götürüldü. Ölen at ise Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´ne iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-01-15 22:52:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.