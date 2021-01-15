Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

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Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Amir Süleyman Ahmet ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hişem Mahmutçavuş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-01-15 23:16:29



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