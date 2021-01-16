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Yabancıların gözdesi Alanya'da 120 farklı ülkenin insanı bir arada

DHA

Yabancıların gözdesi Alanya'da 120 farklı ülkenin insanı bir arada


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesi, Türkiye'de en çok yerleşik yabancının yaşadığı ilçelerin başında geliyor. Alanya'da Karayip Adaları'ndan, Habeşistan'a kadar yaklaşık 120 farklı ülkeden insan yaşıyor. Alanya Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, "Alanya'da yaşayanları dünya birliği vatandaşları olarak tanımlayabiliriz. Çok farklı renkler, ırklar, dinler, diller bir arada yaşıyor" dedi.
Türkiye'nin en çok göç alan ve yurt dışına göç eden nüfus oranlarıyla İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü sırada yer alan Antalya'da çok sayıda ülkeden insan yaşıyor. Turizm kenti olan Antalya'ya tatile gelen birçok turist, burayı çok beğenerek ev alma kararı alıyor. Türkiye'de yerleşik yabancıların en çok yaşadığı şehirlerden olan Antalya'da da yabancılar, genellikle yaşamak için Alanya'yı tercih ediyor. Yaklaşık 120 farklı ülkeden insanın yaşadığı Alanya'da, yerleşik yabancılar hiçbir zorluk ve yabancılık çekmediklerini, Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduklarını her daim dile getiriyor. Toplamda 120'yi aşkın ülkeden Alanya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Alanya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü bir bölümünü ise emekliler oluşturuyor.
IRAK VE İRANLI NÜFUSU ARTTI
Alanya'da yerleşik yabancılar arasında, turist sayısında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırayı alıyor. İkinci sırada Almanlar yer alırken, onları İran ve Iraklılar takip ediyor. Asya'dan Avrupa'ya, ABD'den Afrika'ya her ülkeden insanın yaşadığı Alanya'yı, bölgesel açıdan bakıldığında ise en çok Rusya ve çevresindeki ülkelerle Türki Cumhuriyetlerinden gelenler tercih etti.
SAİNT KİTTS VE NEVİS ADALARI'NDAN DAHİ YAŞAYAN VAR
Alanya Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ilçeyi, Rusya, Almanya, İskandinav ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Habeşistan ve Karayip Adaları'na bağlı Saint Kitts ve Nevis Adaları'ndan da insanların yaşamak için tercih ettiğini söyledi. Alanya'da yerleşik yabancılarla bir arada yaşamaya çok alıştıklarını ve artık onlara yabancı demediklerini söyleyen Karaoğlu, "Alanya'da biz artık 'yabancı' kelimesini söylemekten imtina ediyoruz. Çünkü biz artık onlara 'Yeni Alanyalılar' diyoruz. Aynı denizi kullanıyor, aynı oksijeni soluyor, aynı yerde yaşıyoruz. Yaklaşık 120 farklı ülkenin vatandaşları Alanya'da barış ve güven içerisinde mutlu bir şekilde yaşıyor. Birinci sırada Rusya vatandaşları geliyor. İkinci sırada Almanya, üç ve dördüncü sırada genelde İran'dan, Irak'tan kopmuş, Avrupa'ya yerleşen, gittiği ülkenin vatandaşı olmuş ama maalesef gittikleri ülkelerden yabancı gözüyle bakıldıkları için kendilerine yabancı olduklarını hissetmeyecekleri bir yer arayanlar oluyor. O şehrin de tam kelime karşılığı; Alanya" dedi.
'ALANYA'DA BİR DÜNYA BİRLİĞİ VAR'
Alanya'da çok farklı milletin var olduğunu dile getiren Karaoğlu, "Bunların içerisinde Avrupalılar olduğu gibi dünyanın öbür tarafından Karayip Adaları'ndan bir kişi de burada yaşıyor. Dolayısıyla Alanya'da yaşayanları Avrupa Birliği değil de dünya birliği vatandaşları olarak tanımlayabiliriz. Çok farklı renkler, ırklar, dinler, diller bir arada yaşıyor. Bu da güzel bir olay" diye konuştu.
'KURALLARA HARFİYEN UYDULAR'
Koronavirüs sürecinde Alanya'da yaşayan yerleşik yabancıların hiçbir sıkıntı yaşamadığını aktaran Karaoğlu, "Koronavirüsle ilgili Alanya'da yaşayan Yeni Alanyalıların en ufak bir sıkıntıları olmadı. Bu insanlar da neticede Alanya Kaymakamımızın, İçişleri Bakanlığımızdan alarak uygulamış olduğu kurallara harfiyen uydu" dedi.
'TÜRKÇEYİ 1 AYDA ÖĞRENMEM İÇİN ANNEM ŞART KOYDU'
Yaklaşık 6 yıldır Alanya'da yaşayan ve 13 yıl önce ilk kez tatil için geldiği bu ilçeye hayran olduğunu söyleyen Gürcistan vatandaşı Luiza Gigitashvili (36), burayı çok sevdikleri için kız kardeşi ve annesiyle bir ev alarak yerleştiklerini söyledi. Türkçeyi de öğrenen ve bunun ilginç bir hikayesi olduğunu söyleyen Gigitashvili, "Türkçeyi nasıl öğrendiğimin çok ilginç bir hikayesi var. Buraya ilk taşınmaya karar verdiğimizde annem şart koydu. Buraya ilk geldiğimizde bazı sorunlar çıktı, tatile gelirken kaldığımız evin nasıl olduğunu çok düşünmüyorduk ama biz geldiğimizde tadilata başladık. Tadilat sürecinde ustalar geliyor, bir şeyler anlatıyor anlamıyorsunuz, sen bir şeyler anlatmak istiyorsun ama o da olmuyor. O yüzden de annem şart koydu, 'Bir ayda Türkçe konuşamazsan hepimiz gidiyoruz' dedi. O yüzden kendimi toparladım, interneti açtım, kitaplar aldım, 2 ay içerisinde Türkçeyi öğrendim. Pratik de yapıyorum. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi sayesinde de çok fazla pratik yapabiliyorum, bazen tercüme de yapıyorum" dedi.
BİRÇOK FARKLI KÜLTÜR BİR ARADA
Alanya'da birçok farklı milletin bir arada yaşamasının çok güzel olduğunu söyleyen Gigitashvili, belediyenin tüm yabancı vatandaşların her zaman yardımına koştuğunu da belirtti. Gigitashvili, "Alanya için düşünürsek, çok güzel. Ne kadar insan gelirse, burayı seçer ve burada kalırsa gelişmesi açısından o kadar önemli. Çünkü farklı kültürler, farklı milletlerden gelen insanlar yatırım yapıyor. Faydası da zararı da illa ki oluyor. Ne kadar çok insan buraya gelirse, belediyemizin başı o kadar ağrıyor. Herkesin iyiliğini düşünüyorlar. O yüzden çok insan demek çok güzel" diye konuştu.
'ALANYA'DA GÜNLERİM ÇOK GÜZEL GEÇİYOR'
Kızlarıyla birlikte Moskova'dan gelerek Alanya'ya yerleşen Gürcistan vatandaşı Lali Seliverstova (58), Türkiye'nin şartlarının çok iyi olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yi daha önce de çok sevdim. Her zaman tatile geliyordum. Türkiye'de hem iklim hem de sosyal açıdan şartlar yaşam için çok güzel. Toplu taşıma araçlarını daha az kullanarak, daha çok güneşten faydalanabiliyoruz. Meyveler, sebzeler daha çok burada ve çok güzel. Günlerim çok güzel geçiyor, yürüyoruz, spor yapıyoruz" dedi.
'TÜRK DOKTORLARINA GÜVENİM TAM'
Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin aldığı tedbirleri beğendiğini ve Türk doktorlarına çok güvendiğini söyleyen Seliverstova, şöyle konuştu:
"Türk doktorlarına çok büyük güvenim var. Çünkü gördüğüm kadarıyla her hastaya ayrı bir yaklaşımları var. Herkese özel tedavi yapılıyor. O yüzden Türk doktorlarına çok güveniyorum ve bugüne kadar Covid-19 olmadım ama Allah korusun bir şey olursa burada daha sakin ve güvenli bir şekilde hastalığı atlatacağımızı biliyorum. Tedbirlere gelecek olursak, maalesef hepimiz eğlenmek, restoranlara gitmek, dans etmek, yeni yıl kutlamak tabii ki istiyoruz ama bence sağlık çok daha önemli. O yüzden kurallara uymalı, tedbirler almalıyız. Her şey çok doğru yapıldı."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-01-16 08:19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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