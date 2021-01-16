İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Antalya´nın Kumluca ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan iki aracın çevreye savrulduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-01-16 10:14:32



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