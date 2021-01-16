Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ışıklı kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Halil İbrahim Kurt (27), yaralandı. Kurt'a ilk müdahaleyi caddede devriye gezen polis ekipleri ile bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri yaptı. Elleri ve ayaklarında kırıklar olan Kurt, çağrılan yetkili ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Erdem Zorlu (25) yönetimindeki 07 FG 492 plakalı otomobil, sarı ışıktan kırmızı ışığa döndüğü sırada Evliya Çelebi Caddesi'nden Emrah Caddesi'ne dönüş yapınca, yeşil ışıkta geçen Halil İbrahim Kurt yönetimindeki 07 KR 839 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kurt yaralandı. Bu sırada cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kazayı görüp Halil İbrahim Kurt'a yardımına koştu. Kaza yerine sağlık ekibi istenirken, bu sırada bölgeden geçen bir ambulans kazayı görüp durdu, Halil İbrahim Kurt'a müdahale etti. Elleri ve ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen sürücü Kurt, kaza yerine gelen yetkili ambulansa alındı. Kurt, yetkili ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Erdem Zorlu ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

'YOLDAN GEÇEN AMBULANS YARDIMCI OLDU'

Kavşaktan sola doğru döneceği zaman kazanın gerçekleştiğini ifade eden otomobil sürücüsü Erdem Zorlu, "Sola doğru dönecektim. Sola doğru dönerken, motosikletli kişinin geldiği ışık yeşil yandı. Bir anda oldu zaten, geldi arabanın camına yandan çarptı. Motosiklet sürücüsünün durumu ağır değil, 'ayağım kötü' dedi. İlk olarak polis müdahale etti, biz o esnada ambulans çağırdık. Yoldan geçen ambulans da gelerek yardımcı oldular. Onlar da yetkili ambulansı aradılar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-01-16 10:33:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.