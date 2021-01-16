Alevlerin arasında kalan 'Bolka'yı itfaiye kurtardı



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir oto kaporta ve boya dükkanında çıkan yangında mahsur kalan 'Bolka' adlı köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile içeride bulunan 2 araç tamamen, bir araç ise kısmen yandı.

Manavgat Sanayi Sitesi 2047 Sokak'ta bulunan bir oto kaporta ve boya dükkanında dün gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Durumu öğrenip gelen iş yeri çalışanları, içeride bir köpek olduğunu söyledi. Yapılan çalışmayla üst katta bir yere saklandığı belirlenen 'Bolka' adlı köpek, bulunarak kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlenen 'Bolka' sahibinin yanında bir an olsun ayrılmadı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri ile içerisinde bulunan 2 araç kullanılmaz hale geldi, 1 araçta ise kısmi zarar oluştu.

Yangının iş yerinin yanında bulunan yığma çöpten çıktığı ve daha sonra dükkana sıçradığı belirtildi.

KÖPEĞİNE BİR ŞEY OLMADIĞI İÇİN ŞÜKRETTİ

İş yeri ortaklarından adının Yunus olduğu belirtilen kişi, iş yeri ve içerisindeki araçların zarar gördüğünü, ancak köpeği Bolka'ya bir şey olmadığı için şükrettiğini belirtti.

Bazı kişiler, kendi iş yerlerinin yandığını düşünerek sanayiye geldiklerini, başka bir iş yerinde yangın olduğunu fark edip itfaiyeye haber verdiklerini kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-01-16 11:09:42



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